Una prestazione eccezionale che rilancia Milano in zona playoff

Un momento cruciale per l’Olimpia Milano

In un periodo di grande difficoltà, con l’infermeria piena, l’Olimpia Milano ha dimostrato di avere un cuore grande battendo il Panathinaikos, campioni d’Europa, con un punteggio di 87-75. Questa vittoria non è solo un risultato, ma un vero e proprio capolavoro che potrebbe segnare una svolta nella stagione della squadra di Ettore Messina. La partita, disputata nel ventiquattresimo turno di Eurolega, ha visto Milano esprimere una delle sue migliori prestazioni dell’anno, in particolare nel terzo quarto, dove ha preso il largo e ha resistito agli assalti finali degli avversari.

Le stelle della partita

Il protagonista indiscusso della serata è stato Zach LeDay, che ha pareggiato il suo massimo stagionale con 33 punti, realizzando un impressionante 5/7 da tre punti. La sua performance ha galvanizzato il pubblico del Forum, che ha assistito a giocate spettacolari e decisive. Anche Niccolò Mannion ha contribuito in modo significativo, chiudendo con 14 punti, mentre Freddie Gillespie e Shavon Shields hanno messo a referto rispettivamente 11 e 10 punti. Da non dimenticare il contributo di Guglielmo Caruso, che, pur segnando solo 4 punti, ha dimostrato grande intensità e determinazione sotto i tabelloni, raccogliendo 6 rimbalzi in 16 minuti di gioco.

Un match avvincente e combattuto

La partita è iniziata con un buon ritmo, con Milano che ha preso il comando grazie a Gillespie. Tuttavia, il Panathinaikos ha risposto prontamente, portandosi in vantaggio con Nunn, che ha mostrato subito il suo talento. Nonostante le difficoltà iniziali, Milano ha saputo reagire, chiudendo il primo quarto in vantaggio. Il secondo quarto ha visto un alternarsi di emozioni, con entrambe le squadre che hanno lottato per il controllo del match. Milano ha trovato slancio nel terzo quarto, dove ha allungato il vantaggio fino a +16, grazie a giocate di squadra e a un LeDay in stato di grazia. Anche se il Panathinaikos ha tentato di rientrare nel finale, Milano ha mantenuto la calma e ha chiuso la partita con una vittoria convincente.