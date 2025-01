Scopri il programma e le squadre protagoniste della fase regionale del torneo giovanile.

Introduzione alla fase regionale

Il torneo Calcio&Coriandoli sta per entrare nel vivo con la fase regionale che si svolgerà presso l’impianto sportivo “Don Mosso”. Questo evento, dedicato ai giovani calciatori delle annate Esordienti, rappresenta un’importante opportunità per le squadre di qualificarsi alla fase nazionale. Le emozioni sono già palpabili, con le squadre pronte a dare il massimo per conquistare un posto tra le migliori.

Le squadre in competizione

Le prime due classificate di ciascuna annata avranno l’onore di accedere alla fase nazionale, dove si uniranno a formazioni già qualificate come Chisola e Cbs per l’Under 13, e Sisport e Lucento per l’Under 12. La fase nazionale, in programma l’8 e 9 febbraio, vedrà la partecipazione di squadre prestigiose come Juventus, Torino, Modena, Pisa, Pro Vercelli, Pergolettese e Alcione Milano.

Calendario delle partite

Il calendario delle partite è ricco di incontri avvincenti. Per l’Under 13, il 1° febbraio vedrà le squadre divise in tre gironi, con sfide che inizieranno alle . Le semifinali si svolgeranno alle , seguite dalla finale alle . Analogamente, l’Under 12 avrà un programma simile, con partite che si svolgeranno in parallelo. Ogni incontro sarà un’opportunità per i giovani talenti di mettersi in mostra e dimostrare il loro valore sul campo.

Un evento da non perdere

La fase regionale del torneo Calcio&Coriandoli non è solo un momento di competizione, ma anche un’importante occasione di crescita per i giovani calciatori. Le famiglie e gli appassionati di calcio sono invitati a partecipare e sostenere le squadre, creando un’atmosfera di festa e sportività. Con il talento e la passione che caratterizzano questi giovani atleti, ci si aspetta un evento ricco di emozioni e sorprese.