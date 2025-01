Dopo due sconfitte pesanti, l'EA7 cerca di rialzarsi al Forum contro i greci.

Un momento difficile per l’EA7 Emporio Armani Milano

L’EA7 Emporio Armani Milano si trova attualmente in una fase critica della sua stagione europea. Dopo due sconfitte pesanti in Eurolega, la squadra di Ettore Messina è chiamata a reagire. Le recenti partite hanno visto i milanesi subire una sconfitta di venti punti contro il Partizan Belgrado e addirittura una debacle di quarantaquattro punti contro l’Efes. Questi risultati hanno spinto l’EA7 al di fuori della zona play-in, nonostante i primi sei posti siano ancora a portata di mano. La prossima sfida contro il Panathinaikos si presenta come un’opportunità cruciale per invertire la rotta.

Il Panathinaikos non è al meglio

Il Panathinaikos, pur occupando attualmente il terzo posto nel girone, non sta attraversando un periodo di forma ottimale. Dopo una serie di due sconfitte consecutive in Spagna contro Baskonia e Barcellona, i greci sono riusciti a tornare alla vittoria contro lo Zalgiris, ma non senza difficoltà. La squadra ha dovuto affrontare assenze significative, tra cui quella di Mathias Lessort e Omer Yurtseven, e la probabile assenza di Jerian Grant, che ha subito un infortunio nel match contro il Promitheas. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio per Milano, che dovrà sfruttare il fattore campo al Forum per cercare di ottenere una vittoria fondamentale.

Le sfide per Ettore Messina

Nonostante le difficoltà del Panathinaikos, l’EA7 dovrà affrontare le proprie sfide. Ettore Messina dovrà fare i conti con le assenze di giocatori chiave come Fabien Causeur e Josh Nebo, mentre la presenza di Nikola Mirotic rimane incerta a causa di un infortunio all’adduttore. In questo contesto, Shavon Shields si prepara a prendere il ruolo di protagonista, cercando di guidare la squadra verso una prestazione convincente. La partita si preannuncia intensa, con Milano che deve assolutamente evitare di ripetere la sconfitta subita all’andata, dove il punteggio finale fu di 103-74 a favore dei greci.

In sintesi, l’EA7 Emporio Armani Milano ha l’opportunità di riscattarsi e tornare a competere ad alti livelli in Eurolega. Con un pubblico caloroso al Forum e la determinazione di superare un periodo difficile, la squadra milanese è pronta a lottare per una vittoria che potrebbe rilanciare le proprie ambizioni europee.