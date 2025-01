L'attaccante Rolfini esprime soddisfazione dopo la vittoria e parla del futuro

Una vittoria che fa morale

Il Vicenza ha dimostrato di essere in grande forma, conquistando una netta vittoria contro l’Alcione Milano. L’attaccante Alex Rolfini, protagonista della partita, ha espresso la sua soddisfazione in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di questa vittoria per il morale della squadra. “È andata bene anche oggi, abbiamo fatto una grande partita contro un avversario forte che gioca molto bene”, ha dichiarato Rolfini, evidenziando la qualità dell’avversario e la determinazione del Vicenza nel superarlo.

Il momento chiave della partita

Il match ha visto il Vicenza sbloccare il punteggio in tempi rapidi, un aspetto fondamentale per la gestione della partita. Rolfini ha messo a segno un gol decisivo, affermando: “L’ho toccata ed è andata dentro, ce li ho questi colpi d’istinto”. Questo tipo di reazione immediata dopo l’1-1 ha dimostrato la capacità della squadra di rimanere concentrata e di non farsi sopraffare dalla pressione. La vittoria è stata meritatamente conquistata, e il Vicenza ha mostrato una solidità che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.

Il futuro di Rolfini e del Vicenza

Oltre alla vittoria, Rolfini ha anche parlato della sua situazione contrattuale, accennando alla clausola per il rinnovo: “È ancora un po’ lunga, intanto andiamo…”. Questo commento lascia intendere che, nonostante le incertezze, il focus rimane sul campo e sulle prestazioni della squadra. La determinazione di Rolfini e dei suoi compagni è evidente, e il Vicenza sembra pronto a lottare per obiettivi ambiziosi in questa stagione. Con una squadra che gioca bene e un attaccante in forma, le prospettive sono senza dubbio incoraggianti.