Morra protagonista con una doppietta, ma l'Alcione non si arrende mai

Un inizio di partita scoppiettante

La sfida tra Vicenza e Alcione, disputata al “Romeo Menti”, ha visto un avvio di partita ricco di emozioni. I padroni di casa, spinti da un Morra in stato di grazia, hanno subito messo in difficoltà gli avversari. Già all’8′ minuto, Morra ha servito un assist perfetto a Rolfini, che ha sbloccato il punteggio con un gol di tacco. L’Alcione, però, non si è lasciato intimidire e ha risposto prontamente, trovando il pareggio con Chierichetti al 37′.

Un match caratterizzato da colpi di scena

Nonostante il pareggio, il Vicenza ha subito ripreso il controllo della partita. Morra, dopo aver colpito la traversa, ha segnato il suo primo gol al 38′, riportando in vantaggio i biancorossi. L’Alcione, pur mostrando coraggio e determinazione, ha faticato a mantenere il ritmo contro un Vicenza ben organizzato. La prima frazione di gioco si è conclusa con un’ottima occasione per l’Alcione, ma il portiere Confente ha negato il gol a Palombi con un intervento decisivo.

La ripresa e il dominio del Vicenza

Il secondo tempo è iniziato con un Alcione propositivo, che ha creato diverse occasioni per pareggiare. Tuttavia, è stato ancora Morra a colpire, segnando il terzo gol al 59′. Questo colpo ha demoralizzato i ragazzi di Cusatis, che nonostante gli sforzi non sono riusciti a concretizzare le loro azioni. Il Vicenza, approfittando degli spazi lasciati, ha chiuso la partita con il quarto gol di Talarico, che ha finalizzato un cross di Laezza. Nonostante il punteggio severo, l’Alcione ha dimostrato di avere carattere, creando ulteriori occasioni nel finale, ma senza successo.