Una partita ricca di emozioni e colpi di scena al Menti, con i biancorossi che si impongono 2-1.

Un inizio scoppiettante

La partita al Menti è iniziata con un ritmo incalzante, e dopo soli otto minuti il Vicenza ha trovato il gol del vantaggio grazie a un’azione spettacolare. Alex Rolfini, abile a sfruttare un traversone basso di Morra, ha colpito con un colpo di tacco che ha lasciato di stucco il portiere avversario. Questo gol ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, che hanno sostenuto la squadra con cori e applausi. Il Vicenza ha continuato a spingere, e al 10′ Morra ha sfiorato il raddoppio colpendo la traversa, dimostrando la sua grande forma e determinazione.

Il pareggio dell’Alcione

Nonostante il dominio iniziale del Vicenza, l’Alcione ha saputo reagire. Al 22′ un tiro di Invernizzi è stato respinto da Costa, ma la squadra ospite non si è arresa. Al 34′ è arrivata l’ammonizione per Rolfini, un momento che ha segnato un cambio di ritmo nella partita. Solo due minuti dopo, l’Alcione ha trovato il pareggio con un colpo di testa di Chierichetti su punizione di Dimarco, che ha colpito la traversa prima di entrare in rete. Questo gol ha riacceso le speranze degli ospiti, ma il Vicenza non si è lasciato intimidire.

Il gol decisivo di Morra

La risposta del Vicenza è stata immediata. Al 37′, Morra ha riportato in vantaggio la sua squadra con un gol che ha fatto esplodere di gioia i tifosi. La prima frazione di gioco si è conclusa con il Vicenza in vantaggio per 2-1, ma la seconda parte della gara prometteva ulteriori emozioni. L’Alcione ha cercato di reagire, ma la difesa del Vicenza ha retto bene, mantenendo il vantaggio fino al fischio finale. La partita si è rivelata un vero e proprio spettacolo, con azioni avvincenti e un’atmosfera elettrica che ha caratterizzato il Menti.