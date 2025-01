Una vittoria fondamentale per l'Olimpia Milano, con un'ottima prestazione di Tonut e Caruso.

Una vittoria che rilancia l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano ha ottenuto un’importante vittoria contro la Pallacanestro Trieste, con un punteggio finale di 87-74. Questa partita, disputata al Forum, ha rappresentato un momento cruciale per la squadra milanese, che si trovava in difficoltà a causa di infortuni che avevano ridotto le rotazioni. Trieste, d’altro canto, arrivava da una striscia di cinque vittorie consecutive, rendendo il successo di Milano ancora più significativo.

Le stelle della serata: Tonut e Caruso

Tra i protagonisti della serata, spiccano le prestazioni di Stefano Tonut e Guglielmo Caruso. Tonut ha dimostrato di sentirsi a casa, contribuendo con 12 punti e un perfetto 5/5 al tiro. Caruso, invece, ha raggiunto per la prima volta in stagione la doppia cifra, segnando 10 punti. Entrambi hanno giocato un ruolo fondamentale nel momento decisivo della partita, quando Milano ha allungato il vantaggio grazie a un break impressionante di 13-0.

Un attacco corale e una difesa solida

La vittoria dell’Olimpia Milano è stata il risultato di un attacco ben orchestrato, con sei giocatori in doppia cifra. Capitanati da Shields, autore di 17 punti, i milanesi hanno saputo reagire alle difficoltà iniziali, chiudendo il primo tempo in parità. La difesa, particolarmente efficace nell’ultimo quarto, ha concesso solo 6 punti agli avversari, permettendo a Milano di mantenere il controllo della partita. Questo approccio collettivo ha dimostrato che, nonostante le avversità, la squadra è in grado di esprimere un gioco di alto livello.

Prospettive future per l’Olimpia Milano

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare una nuova sfida in Eurolega, dove giovedì 30 incontrerà i campioni d’Europa in carica del Panathinaikos Atene. La squadra milanese ha bisogno di ritrovare la fiducia e continuare a costruire su questa prestazione positiva. La combinazione di talento italiano e strategia di gioco potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione.