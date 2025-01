Oggi alle 15 si affrontano due squadre in cerca di punti vitali per la classifica.

Introduzione alla sfida

Oggi, alle ore 15, lo stadio Menti di Vicenza ospiterà un incontro attesissimo tra LR Vicenza e Alcione Milano. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per conquistare punti fondamentali in un campionato che si fa sempre più competitivo. La tensione è palpabile e i tifosi sono in fermento per sostenere i propri beniamini.

Le formazioni in campo

Il mister del LR Vicenza, Vecchi, recupera Leverbe, tornato disponibile dopo la squalifica, ma dovrà fare a meno di Cuomo, che sta affrontando una contrattura. La squadra biancorossa si schiererà con un 3-4-1-2, con Confente tra i pali e una difesa composta da Laezza, Leverbe e Sandon. A centrocampo, Talarico, Ronaldo, Carraro e Costa cercheranno di dominare il gioco, mentre Della Morte agirà dietro le punte Rolfini e Ferrari.

Dall’altra parte, l’Alcione Milano, guidato da Cusatis, si presenterà con un 4-3-1-2. Bacchin sarà il portiere, supportato da Chierichetti, Pirola, Ciappellano e Dimarco in difesa. A centrocampo, Bagatti, Bright e Bonaiti dovranno lavorare sodo per fornire supporto all’attacco, dove Invernizzi avrà il compito di rifornire le punte Palombi e Marconi.

Le aspettative per il match

Questo incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Il LR Vicenza, con il supporto del pubblico di casa, punta a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria che potrebbe rilanciarlo in classifica. D’altro canto, l’Alcione Milano è determinato a portare a casa punti preziosi per la propria corsa verso la salvezza. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le formazioni pronte a lottare fino all’ultimo minuto.

In conclusione, il match di oggi non è solo una semplice partita di calcio, ma un’opportunità per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore e la propria determinazione. I tifosi possono aspettarsi un pomeriggio ricco di emozioni e colpi di scena, con la speranza che il loro team del cuore possa uscire vittorioso dal campo.