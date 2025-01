Il Vicenza trionfa e si avvicina alla vetta del campionato

Una vittoria convincente che accorcia le distanze dalla capolista Padova

Una vittoria schiacciante

Il Vicenza ha ottenuto una vittoria schiacciante contro l’Alcione, un risultato che non riflette completamente la differenza di valore tra le due squadre. I biancorossi, con questa prestazione, si avvicinano a soli due punti dalla capolista Padova, creando un clima di attesa per le prossime sfide, tra cui il derby che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del campionato. La squadra ha mostrato un gioco fluido e incisivo, con un attacco che ha messo in difficoltà la difesa avversaria per tutta la durata della partita.

Protagonisti in campo

Tra i protagonisti del match spicca Morra, autore di una doppietta che ha messo in ginocchio l’Alcione. Il Cobra Rolfini ha confermato il suo stato di forma, contribuendo attivamente alla manovra offensiva. Anche Talarico ha brillato, segnando un gol di testa che ha sorpreso tutti, dimostrando la sua versatilità e determinazione. La buona condizione fisica di Ronaldo, schierato dal primo minuto, è un segnale positivo per il Vicenza, che può contare su un giocatore di grande esperienza e qualità.

Una difesa solida

In difesa, Leverbe ha dimostrato di essere un pilastro insostituibile, gestendo con calma e precisione ogni attacco avversario. La sua presenza ha infuso sicurezza nei compagni, permettendo al Vicenza di mantenere il controllo del gioco. Anche Laezza ha fornito una prestazione solida, contribuendo a costruire il gioco e a difendere con efficacia. Nonostante alcune disattenzioni, la retroguardia ha saputo resistere agli assalti dell’Alcione, mantenendo la porta inviolata per gran parte della partita.

Un futuro promettente

Con questa vittoria, il Vicenza lancia un chiaro messaggio alle rivali: la corsa per la promozione è aperta e la squadra è pronta a lottare fino alla fine. L’allenatore Vecchi ha saputo gestire bene le risorse a disposizione, facendo esordire anche il neoacquisto Beghetto, il quale ha mostrato buone potenzialità. La prossima sfida sarà cruciale, e il Vicenza dovrà mantenere alta la concentrazione per continuare a scalare la classifica. La rivalità con il Padova si fa sempre più accesa, e i tifosi possono sognare in grande.