Con un convincente 4-1 contro l'Alcione, i biancorossi si avvicinano al Padova.

Una vittoria che fa morale

Il Vicenza continua a stupire i propri tifosi, conquistando la quinta vittoria consecutiva in campionato. Con un netto 4-1 contro l’Alcione Milano, i biancorossi non solo si portano a meno sei dal Padova, ma dimostrano anche una crescita costante sotto la guida del mister Vecchi. La partita, disputata al Menti, ha messo in evidenza la determinazione e la qualità del gioco del Vicenza, che ora si candida come una delle squadre da tenere d’occhio per la promozione.

Un primo tempo ricco di emozioni

La cronaca della partita inizia con un gol lampo: dopo soli otto minuti, Alex Rolfini porta in vantaggio il Vicenza con un colpo di tacco su assist di Morra. La squadra di casa continua a spingere, e al 10′ Morra colpisce la traversa, sfiorando il raddoppio. Tuttavia, l’Alcione non si lascia intimidire e trova il pareggio al 36′ grazie a un colpo di testa di Chierichetti. Ma il Vicenza non si arrende e, pochi minuti dopo, Morra riporta i biancorossi in vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 2-1.

Un secondo tempo dominato

La ripresa inizia con il Vicenza che continua a dominare il gioco. Al 14′, Morra segna il terzo gol con una conclusione al volo su punizione battuta da Ronaldo. Il mister Vecchi decide di effettuare alcuni cambi, ma la squadra non perde ritmo. Al 37′, Talarico chiude i conti con il quarto gol, portando il punteggio finale sul 4-1. La prestazione del Vicenza è stata convincente, con un gioco fluido e occasioni create a ripetizione. La squadra ha dimostrato di avere un ottimo affiatamento e una chiara identità di gioco, elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide.