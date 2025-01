Scopri le squadre che si sfideranno nella fase regionale del torneo giovanile di calcio.

Introduzione al torneo di calcio giovanile

Il mondo del calcio giovanile è in fermento, con la fase regionale del torneo che si avvicina rapidamente. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per le giovani promesse del calcio di mettersi in mostra e di competere a livelli sempre più alti. Le squadre di diverse province si sfideranno per conquistare un posto nella fase nazionale, dove le migliori formazioni si contenderanno il titolo.

Le squadre in gara

Nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio, lo stadio Don Mosso sarà il palcoscenico di incontri emozionanti. Le squadre partecipanti includono nomi noti come Juventus, Torino, Modena, Pisa e Pro Vercelli, insieme a formazioni dilettantistiche che hanno brillato nelle fasi provinciali. In particolare, le squadre di Chisola e Cbs si sono distinte nella categoria Under 13, mentre Sisport e Lucento hanno fatto la loro parte nella Under 12, dimostrando un grande talento e determinazione.

Dettagli delle fasi regionali

La fase regionale si svolgerà in due gironi distinti, uno per la categoria 2012 e uno per la categoria 2013. Le squadre del girone 2012 includono Pedona, Cuneo Olmo, e Banchette Colleretto, mentre nel girone 2013 si sfideranno Pedona, Borgosesia e Salice. Ogni incontro sarà cruciale, poiché solo le migliori formazioni avranno la possibilità di avanzare alla fase nazionale. Le semifinali e le finali promettono di essere combattute, con squadre pronte a dare il massimo per raggiungere il traguardo.

Un’opportunità per i giovani talenti

Questo torneo non è solo una competizione, ma anche un’importante vetrina per i giovani calciatori. Molti di loro sognano di seguire le orme dei loro idoli e di diventare professionisti. La fase regionale rappresenta un passo fondamentale in questo percorso, offrendo visibilità e la possibilità di essere notati da osservatori e allenatori. La passione per il calcio si respira nell’aria, e ogni partita sarà un’occasione per dimostrare il proprio valore.

Conclusione

Con l’avvicinarsi della fase regionale, l’attesa cresce e le aspettative sono alte. Le squadre sono pronte a scendere in campo e a dare il massimo per conquistare un posto nella fase nazionale. Gli appassionati di calcio giovanile possono aspettarsi un weekend ricco di emozioni e spettacolo, con giovani talenti pronti a brillare.