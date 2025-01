Mister Andreoletti commenta la prestazione della squadra dopo il pareggio in casa.

Un pareggio deludente per il Padova

Il Padova ha vissuto un altro momento difficile, con un pareggio che ha frenato la sua corsa in vetta alla classifica. Dopo la partita contro la Pro Vercelli, il mister Andreoletti ha espresso il suo disappunto per una prestazione che non ha soddisfatto le aspettative. La squadra, che si trovava in una posizione di vantaggio, ha dovuto fare i conti con un avversario che ha saputo mettere in difficoltà i biancoscudati.

Le parole di mister Andreoletti

In conferenza stampa, Andreoletti ha sottolineato come la partita non sia stata tecnicamente pulita. “Ci tenevamo a vincere, ma non siamo stati qualitativi”, ha dichiarato. Il mister ha riconosciuto che la Pro Vercelli ha adottato un gioco ostruzionistico, complicando le manovre del Padova. Nonostante ciò, ha elogiato lo spirito della squadra, che ha dimostrato di non arrendersi, riuscendo a strappare un punto in una situazione difficile.

Analisi della prestazione

La prestazione del Padova ha sollevato interrogativi. La squadra ha faticato a trovare le giuste trame di gioco e ha commesso errori tecnici che hanno pesato sul risultato finale. Andreoletti ha evidenziato che, sebbene ci sia stato un autogol sfortunato, l’atteggiamento dei giocatori è stato positivo. “Dobbiamo tenere la partita sui nostri binari”, ha affermato, sottolineando l’importanza di mantenere il controllo del gioco per evitare di diventare una squadra normale.

Prospettive future

Nonostante il passo falso, il mister ha cercato di mantenere alta la motivazione. “Credo sia solo un inciampo”, ha detto, evidenziando che la squadra è ancora imbattuta. Tuttavia, ha avvertito che è fondamentale rimanere concentrati e lavorare per migliorare. La situazione in casa è chiara e i tifosi sono stati ringraziati per il loro supporto, anche in un momento difficile. La strada da percorrere è lunga, ma il Padova ha le potenzialità per tornare a vincere.