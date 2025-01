Il Padova celebra il 115esimo compleanno con una partita cruciale contro la Pro Vercelli.

Un compleanno speciale per il Padova

Il Padova si prepara a tornare all’Euganeo per il ventiquattresimo turno di campionato, un appuntamento che non è solo una semplice partita, ma una celebrazione del 115esimo compleanno della squadra. Il club biancoscudato, attualmente in testa al girone A con 61 punti, ha dimostrato una forma impressionante, con 9 vittorie in casa e 10 in trasferta. La squadra, guidata da Matteo Andreoletti, sta vivendo un momento d’oro, con numeri che la pongono al vertice non solo in Italia, ma anche a livello mondiale tra i campionati professionistici.

Il ritorno di Valente e le scelte tattiche di Andreoletti

Un elemento chiave per il Padova è il ritorno di Valente, dopo due mesi di assenza. La sua presenza offre a Andreoletti una nuova opzione offensiva, ma il mister deve decidere se mantenere il 3-4-2-1 o passare a un 3-4-1-2, con Spagnoli a supporto di Bortolussi. I numeri parlano chiaro: il tandem Liguori-Bortolussi ha già messo a segno 18 reti e 11 assist in 23 partite. La competizione interna è alta, con Spagnoli che ha brillato negli allenamenti, mettendo in discussione le gerarchie consolidate.

La Pro Vercelli: un avversario temibile

Dall’altra parte del campo, la Pro Vercelli arriva all’Euganeo con un buon stato di forma, avendo ottenuto un pareggio e due vittorie nelle ultime tre partite. Mister Marco Banchini è consapevole dell’importanza di questo match e ha dichiarato che ogni punto è fondamentale. Nonostante l’assenza del bomber Comi, squalificato, la squadra piemontese è pronta a lottare e a mettere in difficoltà il Padova. La Pro Vercelli ha dimostrato di saper giocare un calcio di qualità e non si farà intimidire dalla storicità dell’incontro.

Un incontro ricco di storia

Il bilancio dei precedenti tra Padova e Pro Vercelli è a favore dei biancoscudati, con 23 vittorie a fronte di 17 successi per gli avversari. L’ultimo incontro all’Euganeo ha visto il Padova trionfare in una partita emozionante, terminata 3-2. La storia di queste due squadre è ricca di sfide e momenti memorabili, e questo match si preannuncia come un’altra pagina da scrivere nel libro del calcio italiano.

Dettagli della partita

La partita si svolgerà alle ore 17.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Tele Chiara, con la possibilità di seguirla anche in streaming su Now Tv e Sky Go. L’arbitro dell’incontro sarà Domenico Leone, coadiuvato da Michele Decorato e Pio Carlo Cataneo. Con un’atmosfera carica di emozione e aspettative, il Padova è pronto a scendere in campo per onorare la propria storia e cercare di portare a casa un’altra vittoria fondamentale.