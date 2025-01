Una prestazione da dimenticare per l'EA7, travolta da un Efes in forma smagliante.

Una serata da dimenticare per Milano

La ventitreesima giornata di Eurolega ha riservato una sconfitta umiliante per l’Olimpia Milano, che è stata travolta dall’Efes Istanbul con un punteggio di 110-66. Questo risultato segna la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Ettore Messina, che ha mostrato evidenti difficoltà in campo, specialmente in attacco. Le assenze di giocatori chiave come Mirotic, Nebo e Diop non possono giustificare una prestazione così deludente, che ha visto Milano realizzare solo 66 punti, il punteggio più basso della stagione.

Dominio turco fin dall’inizio

Fin dai primi minuti di gioco, l’Efes ha dimostrato di avere il controllo totale della partita. La squadra di Luca Banchi ha messo in atto una strategia difensiva efficace, costringendo Milano a lottare per ogni punto. Con un attacco rapido e incisivo, i turchi hanno preso il comando, grazie a un avvio esplosivo di Beaubois, che ha segnato 11 punti in soli 8 minuti. La difesa dell’Efes ha fatto la differenza, con ben cinque stoppate nel primo quarto, mentre Milano faticava a trovare ritmo e precisione.

Un secondo tempo da incubo per Milano

Il secondo tempo ha visto l’Efes continuare a dominare, con una prestazione offensiva impressionante. Milano, invece, sembrava completamente in apnea, incapace di reagire. La squadra turca ha chiuso il terzo quarto con un incredibile 14/21 da tre punti, aumentando il vantaggio a livelli imbarazzanti. La situazione è diventata insostenibile per Milano, che ha visto il punteggio scivolare a -42, un chiaro segnale di una crisi profonda. Con 26 assist contro i soli 12 dell’Olimpia, l’Efes ha dimostrato una superiorità schiacciante, con tutti i giocatori a referto e sette di loro in doppia cifra.

Le conseguenze di una settimana negativa

Questa sconfitta segna un momento difficile per Milano, che ha chiuso una settimana nera, con due ko in Eurolega e una sconfitta in campionato contro Venezia. La squadra di Messina dovrà riflettere su queste prestazioni e trovare soluzioni rapide per risollevarsi. Dall’altra parte, l’Efes torna a sorridere dopo cinque sconfitte consecutive, dimostrando di essere tornata in forma e pronta a lottare per i vertici della competizione. Con Beaubois, Nora e Smits in evidenza, l’Efes ha mostrato di avere tutte le carte in regola per essere una seria contendente in Eurolega.