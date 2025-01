L'Olimpia Milano cede 66-110 contro l'Anadolu Efes, evidenziando gravi lacune in campo.

Una serata difficile per l’Olimpia Milano

La partita di Eurolega tra l’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes si è rivelata un vero e proprio incubo per i meneghini, che hanno subito una sconfitta pesante con il punteggio di 66-110. La squadra di coach Ettore Messina ha faticato a trovare il ritmo giusto, mostrando evidenti difficoltà sia in attacco che in difesa. L’assenza di concentrazione e la mancanza di soluzioni efficaci hanno caratterizzato una serata da dimenticare per i milanesi.

Prestazioni individuali e collettive deludenti

Nonostante i tentativi di risollevare le sorti della partita da parte di alcuni giocatori, come Brooks, le prestazioni di Beaubois e Larkin hanno fatto la differenza per la squadra turca. L’Olimpia ha iniziato il primo quarto in modo contrattato, riuscendo a segnare solo 5 punti nei primi 5 minuti di gioco. Questo avvio sottotono ha segnato il tono della partita, con l’Efes che ha preso il comando e non ha più lasciato spazio a una rimonta.

Un futuro da costruire

Nonostante l’undicesima sconfitta in Eurolega, l’obiettivo di qualificarsi per i playoff rimane intatto per l’Olimpia Milano. La prossima sfida contro i campioni uscenti del Panathinaikos rappresenta un’importante opportunità per riscattarsi e dimostrare il valore della squadra. I tifosi sperano che la squadra possa ritrovare la giusta concentrazione e determinazione per affrontare le prossime partite con maggiore efficacia.