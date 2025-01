Il difensore del Vicenza parla del suo infortunio e del recupero imminente.

Un infortunio che fa paura ma senza gravi conseguenze

Giuseppe Cuomo, difensore del Vicenza, ha recentemente affrontato un momento di preoccupazione a causa di un infortunio subito durante la partita contro la Pro Patria. Durante l’incontro, il calciatore ha avvertito un forte dolore al muscolo, costringendolo a fermarsi immediatamente per evitare danni maggiori. Fortunatamente, gli esami hanno rivelato che si trattava solo di una contrattura, senza lesioni gravi. Questo è un sollievo non solo per il giocatore, ma anche per i tifosi e la squadra, che contano su di lui per le prossime sfide.

Le parole di Cuomo sul suo stato di salute

In un’intervista rilasciata durante la trasmissione “E’ solo calcio”, Cuomo ha condiviso i dettagli del suo infortunio. “Contro la Pro Patria ho sentito il muscolo tirare e mi sono fermato subito per evitare di fare danni. Sono contento che non ci sia lesione, ma contro l’Alcione non ci sarò”, ha dichiarato il difensore. La sua prudenza è stata fondamentale per garantire un recupero rapido e senza complicazioni. La squadra e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, sapendo che il giocatore tornerà in campo più forte di prima.

Il futuro di Cuomo e del Vicenza

Nonostante l’assenza nella prossima sfida interna di campionato, le prospettive per Giuseppe Cuomo sono positive. Il difensore è determinato a tornare in forma il prima possibile e a contribuire al successo del Vicenza. La squadra sta attraversando un periodo di alti e bassi, e la presenza di giocatori chiave come Cuomo è essenziale per mantenere la competitività. I tifosi possono aspettarsi di rivederlo in campo a breve, pronto a dare il massimo per i colori biancorossi. La sua esperienza e abilità saranno cruciali nelle prossime partite, e il Vicenza ha bisogno di tutti i suoi migliori elementi per affrontare le sfide future con determinazione e grinta.