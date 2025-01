Il calciatore Andrea Beghetto esprime la sua gioia per il trasferimento al Vicenza, una piazza che porta con sé ricordi familiari.

Un legame speciale con Vicenza

Andrea Beghetto, il nuovo esterno sinistro del Vicenza, ha recentemente condiviso le sue emozioni riguardo al trasferimento nella storica piazza calcistica. “Ringrazio il Direttore Matteassi per la chiamata al Vicenza. Ho accettato subito perché è una piazza importante e, come sapete, ho dei trascorsi familiari importanti”, ha dichiarato il calciatore, sottolineando il forte legame che lo unisce alla città. La sua famiglia ha sempre avuto un posto speciale nel cuore per Vicenza, e questo ha reso la decisione ancora più significativa.

Ricordi di famiglia e passione per il calcio

Beghetto ha rivelato che suo padre, ex calciatore, era entusiasta quanto lui per questa nuova avventura. “Mi ha sempre raccontato di Vicenza, ovvero sempre cose positive, sempre cose belle”, ha aggiunto. La nostalgia e l’affetto per la città sono palpabili nelle sue parole, rendendo chiaro che per lui non si tratta solo di una nuova maglia, ma di un ritorno a casa. “Da piccolo vedevo le VHS di papà di quando giocava qui, quindi non ci ho pensato nemmeno un secondo”, ha spiegato, evidenziando come il passato familiare influenzi il suo presente.

Un impatto positivo nel gruppo

Il calciatore ha anche parlato del suo primo impatto con il gruppo, descrivendolo come “positivissimo”. “È un gruppo veramente sano e che ha voglia di vincere”, ha affermato, esprimendo la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta dai compagni. Beghetto ha sottolineato l’importanza di adattarsi rapidamente ai meccanismi di gioco richiesti dall’allenatore, dimostrando la sua determinazione a integrarsi nel team. “Mi sono trovato subito benissimo, mi hanno fatto sentire subito a casa”, ha concluso, evidenziando l’importanza di un ambiente positivo per il successo collettivo.

Preparazione per le sfide future

Con la maglia numero 13, un numero che porta con sé ricordi di successi passati, Beghetto è pronto ad affrontare le sfide che lo attendono. Ha parlato dell’Alcione, la squadra avversaria, descrivendola come una formazione con una forte identità e un buon entusiasmo. “Il Vicenza deve giocare a testa alta, rispettando l’avversario ma conoscendo le proprie caratteristiche e le proprie qualità”, ha affermato, dimostrando la sua voglia di contribuire al successo della squadra. Con un passato ricco di emozioni e un futuro promettente, Andrea Beghetto è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera al Vicenza.