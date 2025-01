Il difensore del Vicenza condivide le sue impressioni sulla squadra e sulla stagione in corso.

Un nuovo inizio per Giuseppe Cuomo

Giuseppe Cuomo, difensore del Vicenza, ha recentemente condiviso le sue impressioni sulla stagione in corso durante un’intervista. Il calciatore ha parlato del suo adattamento al Nord, ammettendo di non aver ancora imparato il dialetto, ma di essere determinato a farlo. La sua volontà di integrarsi è evidente, e questo è un segno positivo per i tifosi che seguono la squadra con passione.

Allenamenti e obiettivi della squadra

Cuomo ha anche discusso dell’importanza degli allenamenti, sottolineando come vedere la squadra allenarsi possa avvicinare ulteriormente i tifosi. Tuttavia, ha riconosciuto che anche i grandi club spesso hanno centri sportivi lontani dal centro città. La sua attenzione è rivolta esclusivamente al Vicenza, con l’obiettivo di migliorare e centrare i risultati desiderati. “Dobbiamo concentrarci su noi stessi e non pensare agli avversari”, ha affermato Cuomo, evidenziando la mentalità positiva che permea la squadra.

Riflessioni sulle prestazioni e sugli infortuni

Riguardo alle prestazioni recenti, Cuomo ha espresso il suo disappunto per il risultato di una partita in particolare, ritenendo che la squadra avesse giocato meglio degli avversari. Ha anche parlato del suo stato di forma, rivelando di aver avvertito un fastidio muscolare durante una partita, ma di essere sollevato nel sapere che non ci sono state lesioni gravi. La sua determinazione a tornare in campo è evidente, e la squadra sembra avere le spalle coperte con Leverbe in campo.

Il valore dei compagni di squadra

Cuomo ha elogiato il rinnovo di Laezza, definendolo un “ragazzo d’oro” e un elemento fondamentale per la squadra. Ha anche espresso rammarico per l’uscita di Greco, augurandogli il meglio per il futuro. Parlando dei nuovi compagni, ha descritto Beghetto come un “bravissimo ragazzo” e ha lodato il lavoro dei direttori sportivi nel costruire una squadra competitiva.

Confronto con la stagione precedente

Infine, Cuomo ha confrontato l’attuale squadra con quella dell’anno scorso, evidenziando le difficoltà iniziali ma anche la crescita continua del gruppo. Con il ritorno di giocatori chiave come Ferrari e Ronaldo, le aspettative sono alte. Cuomo ha dimostrato di avere fiducia nel progetto e nella capacità della squadra di affrontare le sfide future.