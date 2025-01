Olimpia Milano e Virtus Bologna affrontano avversari temibili in una giornata decisiva.

Le sfide dell’Olimpia Milano

Il 23° turno di Eurolega si preannuncia ricco di emozioni, con l’Olimpia Milano che scende in campo a Istanbul contro l’Anadolu Efes. Questa partita rappresenta un vero e proprio banco di prova per la squadra milanese, che sta affrontando un periodo difficile, caratterizzato da infortuni e sconfitte recenti. L’Anadolu Efes, campione in carica nel 20, ha cambiato guida tecnica con Luca Banchi, il quale ha il compito di risollevare le sorti della squadra dopo un avvio di stagione deludente. Milano, dal canto suo, deve fare i conti con un roster ridotto all’osso, con giocatori chiave come Mirotic e Bolmaro in dubbio per la partita.

La Virtus Bologna in cerca di riscatto

La Virtus Bologna, invece, affronta il Monaco in casa, un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni della squadra. Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, la Virtus ha ritrovato fiducia e determinazione. Tuttavia, l’avversario di oggi, il Monaco, è una delle formazioni più forti della competizione, guidata dal talentuoso Mike James, che detiene il record di punti in Eurolega. Coach Ivanovic dovrà fare a meno di Clyburn, ma potrà contare su un Shengelia in forma smagliante, come dimostrato nell’ultima partita contro il Bayern.

Le prospettive per le squadre italiane

Entrambe le squadre italiane si trovano in una situazione delicata. Milano, con un inizio di stagione difficile, è alla ricerca di una vittoria che possa rilanciare le proprie ambizioni in Eurolega. D’altra parte, la Virtus Bologna, sebbene abbia recuperato morale, dovrà affrontare una sfida ardua contro un avversario di alto livello. La giornata di Eurolega promette di essere avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per ottenere risultati positivi. Gli appassionati di basket possono seguire le partite in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, per non perdere neanche un’azione di queste sfide cruciali.