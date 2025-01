Il centrale ex Gubbio porta esperienza e determinazione alla squadra biancoscudata

Un arrivo atteso in casa Padova

Il Calcio Padova ha ufficialmente accolto il suo nuovo rinforzo difensivo, Roberto Pirrello, un centrale di 191 cm e 80 kg, proveniente dal Gubbio. Questo trasferimento, avvenuto in prestito con diritto di riscatto, rappresenta un’importante mossa strategica per la squadra biancoscudata, che punta a rinforzare la propria difesa in vista delle sfide future. Pirrello, originario di Alcamo e classe 1996, ha già dimostrato di avere un bagaglio di esperienze significativo, avendo giocato in Serie C e Serie B con diverse squadre, tra cui Livorno, Trapani, Empoli e Cosenza.

La passione di Pirrello per il nuovo progetto

Durante la conferenza stampa di presentazione, Pirrello ha mostrato grande entusiasmo per il suo approdo al Padova. “La trattativa è stata semplice e rapida”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del direttore sportivo Porchia, con cui ha condiviso esperienze passate. Il difensore ha anche evidenziato la sua versatilità, affermando di poter ricoprire vari ruoli in una difesa a tre o a quattro, con una preferenza per il braccetto destro. La sua determinazione a dare il massimo è evidente, e il suo approccio positivo potrebbe rivelarsi cruciale per l’inserimento nel gruppo.

Un gruppo unito e motivato

Roberto Pirrello ha già avuto modo di conoscere il gruppo e ha espresso la sua soddisfazione per l’atmosfera che ha trovato: “Ho trovato un’ottima squadra e un ottimo gruppo. Questo aspetto fa la differenza nei campionati vincenti”. La chimica tra i giocatori e l’allenatore, mister Andreoletti, sembra promettere bene. Pirrello è pronto a scendere in campo e a dimostrare il suo valore, affermando di sentirsi vivo e motivato per affrontare questa nuova sfida. La sua esperienza e la sua determinazione potrebbero rivelarsi fondamentali per il Padova, che punta a ottenere risultati importanti in questa stagione.