Scopri i dettagli sui biglietti e i punti vendita per la partita di Serie C.

Dettagli sulla gara

La tanto attesa gara tra LR Vicenza e Alcione Milano si svolgerà domenica 26 gennaio allo stadio Romeo Menti, con inizio fissato per le ore . Questo incontro rappresenta un’importante tappa per entrambe le squadre nel campionato di Serie C, e i tifosi sono invitati a partecipare numerosi per sostenere la propria squadra del cuore.

Prezzi dei biglietti

La prevendita dei biglietti è già attiva e i prezzi variano a seconda del settore scelto. Ecco un riepilogo delle tariffe:

Tribuna Centrale: Intero 40,00 €, Ridotto 35,00 €, Ridotto studente 18,00 €

Intero 40,00 €, Ridotto 35,00 €, Ridotto studente 18,00 € Distinti: Intero 20,00 €, Ridotto 16,00 €, Ridotto studente 12,00 €

Intero 20,00 €, Ridotto 16,00 €, Ridotto studente 12,00 € Curva Sud: Intero 15,00 €, Ridotto 12,00 €, Ridotto studente 8,00 €

Intero 15,00 €, Ridotto 12,00 €, Ridotto studente 8,00 € Gradinata Nord: Intero 15,00 €, Ridotto 12,00 €, Ridotto studente 8,00 €

Intero 15,00 €, Ridotto 12,00 €, Ridotto studente 8,00 € Under 10 anni: 5,00 € in ogni settore

Le riduzioni si applicano a donne, over 65, militari, forze dell’ordine e portatori di disabilità con certificato di invalidità. Gli studenti, nati dopo l’01/01/2007, possono usufruire di tariffe agevolate presentando la Vi University Card.

Punti vendita e modalità di acquisto

Per facilitare l’acquisto dei biglietti, sono stati predisposti diversi punti vendita nella provincia di Vicenza. I tifosi possono acquistare i biglietti presso:

CCCB – Stadio Menti: Domenica 26 gennaio dalle ore alle ore

Domenica 26 gennaio dalle ore alle ore LR Store – Stadio Menti: Sabato 25 gennaio dalle ore alle ore e dalle alle

Sabato 25 gennaio dalle ore alle ore e dalle alle Online: sul sito sport.ticketone.it fino alle ore di domenica 26 gennaio

È importante notare che il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti presso le biglietterie di via Natale del Grande. Tuttavia, i biglietti rimarranno disponibili online e presso i punti vendita autorizzati, tra cui:

Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6

Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa

Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene

Non perdere l’occasione di assistere a questa emozionante partita e di sostenere la tua squadra!