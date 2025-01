Una prestazione eccezionale per l’Umana Reyer che interrompe il dominio milanese in campionato.

Una vittoria che fa rumore

In un incontro che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, l’Umana Reyer Venezia ha trionfato contro l’Olimpia Milano con un punteggio di 82-75. Questa vittoria non solo rappresenta un colpo significativo per la squadra veneta, ma segna anche la fine della striscia vincente dei campioni d’Italia. La Reyer ha dimostrato una solidità difensiva impressionante, limitando Milano a soli 72 punti, un risultato che evidenzia i progressi della squadra allenata da Spahija.

Strategie vincenti e prestazioni individuali

La partita è stata caratterizzata da un’ottima organizzazione tattica da parte della Reyer, che ha saputo sfruttare al meglio le debolezze degli avversari. Ennis è stato il protagonista indiscusso, contribuendo con 20 punti, mentre Kabengele e Parks hanno fornito un supporto fondamentale con 13 e 10 punti rispettivamente. La squadra ha mostrato un gioco di squadra coeso, con passaggi precisi e movimenti fluidi che hanno messo in difficoltà la difesa milanese. Dall’altra parte, Milano ha faticato, soprattutto dalla lunetta, con un deludente 14/24 ai tiri liberi, un fattore che ha pesato notevolmente sul risultato finale.

Le conseguenze della sconfitta per Milano

La sconfitta ha sollevato preoccupazioni in casa Olimpia, con il coach Ettore Messina che ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione infortuni. Mirotic e Bolmaro, entrambi fondamentali per il gioco offensivo della squadra, hanno dovuto fermarsi a causa di indolenzimenti muscolari, riducendo ulteriormente le opzioni a disposizione. Questa situazione potrebbe influenzare le prossime partite, rendendo necessario un attento monitoraggio della condizione fisica dei giocatori chiave. Milano, che nelle ultime sette partite aveva ottenuto sei vittorie, dovrà ora riorganizzarsi per affrontare le sfide future.