Un'analisi dell'affluenza al Palaverde e dell'importanza dei tifosi per Treviso Basket.

Un pubblico fedele e appassionato

Treviso Basket si trova attualmente in una posizione privilegiata nella classifica del campionato di Serie A, grazie anche al supporto costante dei suoi tifosi. Nella prima metà della stagione, il Palaverde ha visto una media di 4.102 spettatori per partita, un dato che conferma la fedeltà del pubblico trevigiano, con un incremento del 0,5% rispetto alla scorsa stagione. Questo afflusso costante di sostenitori non solo dimostra l’attaccamento alla squadra, ma la colloca anche tra le prime in Italia per numero di presenze.

Il valore degli abbonati

Un aspetto fondamentale da considerare è il numero di abbonati, che si attesta intorno ai 2.300, rappresentando oltre il 40% della capienza totale del Palaverde. Questo zoccolo duro di tifosi è cruciale per garantire un’atmosfera vibrante durante le partite, contribuendo a creare un vero e proprio fortino per la squadra. La presenza di un pubblico così numeroso non solo aiuta a motivare i giocatori, ma influisce anche positivamente sulle performance in campo.

Le sfide più attese

Tra le partite più significative della stagione, spicca quella contro l’Olimpia Milano, che ha registrato un’affluenza record di 5.344 spettatori, segnando il primo tutto esaurito della stagione. Questo evento ha dimostrato come le sfide contro le squadre di alto livello attirino un pubblico ancora più numeroso, evidenziando l’importanza di tali incontri per il club. Anche la partita contro la capolista Brescia ha visto una buona affluenza, con 4.731 ingressi, confermando l’interesse e l’impegno dei tifosi nel sostenere la squadra.

Un impatto economico significativo

Il supporto del pubblico non si traduce solo in un’atmosfera elettrizzante, ma ha anche un impatto economico notevole. Nella prima parte della stagione, Treviso Basket ha incassato 390.044 euro, con una media di 48.756 euro a partita. Questo risultato è frutto di una politica di contenimento dei prezzi dei biglietti, che ha incentivato la partecipazione. Tuttavia, è interessante notare che il match tra Milano e Virtus Bologna ha generato il maggior incasso, dimostrando come le partite di cartello possano influenzare significativamente le finanze del club.

Conclusione

Con l’inizio del girone di ritorno, Treviso Basket si prepara ad affrontare nuove sfide, con l’auspicio di continuare a contare su un pubblico caloroso e numeroso. La presenza dei tifosi è fondamentale per il successo della squadra e per mantenere viva la speranza di un cammino verso i playoff. L’appuntamento con Napoli al Palaverde rappresenta un’importante occasione per dimostrare che il supporto della comunità è un elemento chiave per il futuro del club.