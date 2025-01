L'Olimpia Milano affronta una fase critica con infortuni e prestazioni altalenanti.

Un inizio di stagione difficile

L’Olimpia Milano sta vivendo un momento di grande difficoltà nella stagione 2024-2025. Gli infortuni stanno colpendo duramente la squadra, con giocatori chiave come Zach LeDay, Nikola Mirotic e Leandro Bolmaro costretti a fermarsi. L’ultimo episodio ha visto LeDay infortunarsi alla spalla durante un attacco al ferro, un momento che ha fatto scattare l’allerta tra i tifosi e lo staff tecnico. La preoccupazione cresce, poiché ogni partita sembra portare con sé nuove notizie preoccupanti sul fronte degli infortuni.

Prestazioni in calo e sfide tattiche

La sconfitta contro la Reyer Venezia ha messo in evidenza le difficoltà offensive dell’Olimpia. Dopo settimane di prestazioni brillanti, la squadra ha faticato a trovare il ritmo, chiudendo la partita con un attacco poco incisivo. La solidità difensiva della Reyer ha messo in crisi i biancorossi, che hanno visto il loro gioco offensivo ridotto al minimo. Le scelte tattiche di coach Messina sono state messe alla prova, e la mancanza di giocatori chiave ha complicato ulteriormente la situazione.

Il bollettino degli infortuni

Ogni partita sembra portare con sé un nuovo bollettino di guerra per l’Olimpia Milano. Dopo la sconfitta contro Venezia, il report ha evidenziato tre nomi: LeDay, Mirotic e Bolmaro. La ricorrenza di infortuni muscolari sta rovinando la stagione, e i tifosi temono per la gravità delle condizioni di LeDay. La squadra dovrà affrontare le prossime sfide con un roster ridotto, e la pressione aumenta per trovare soluzioni alternative. La gestione degli infortuni diventa cruciale per il prosieguo della stagione.