Giorno della memoria e giorno del ricordo a Settimo Milanese

Due eventi significativi per non dimenticare le tragedie del Novecento.

Un’importante commemorazione per il Novecento

Il 27 gennaio e il 10 febbraio sono date significative per la memoria collettiva italiana, dedicate rispettivamente alla Giornata della Memoria e al Giorno del Ricordo. A Settimo Milanese, queste due ricorrenze saranno celebrate con eventi speciali, volti a mantenere viva la memoria delle atrocità del Novecento. La Giornata della Memoria, in particolare, è un momento per riflettere sulla Shoah e sulle sue conseguenze devastanti, mentre il Giorno del Ricordo si concentra sulle vittime delle Foibe, un capitolo doloroso della nostra storia.

Mostra “Atleti nei lager”

Dal 20 gennaio all’1 febbraio, la biblioteca comunale ospiterà una mostra intitolata “Atleti nei lager”. Questa esposizione offre uno sguardo inedito sulla vita degli atleti deportati nei campi di concentramento nazisti. Attraverso una serie di immagini, i visitatori potranno comprendere come la follia del regime nazista abbia colpito anche il mondo dello sport, privando molti talenti delle loro aspirazioni e della loro vita. La mostra sarà accompagnata da un banchetto di libri e film, curato dai bibliotecari, per approfondire ulteriormente il tema dell’Olocausto.

Spettacolo dedicato ad Arpad Weisz

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, si terrà uno spettacolo speciale all’auditorium Marchesini. Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, presenterà “Arpad Weisz – Se il razzismo entra in campo”, un omaggio all’allenatore di calcio Arpad Weisz, ebreo ungherese che ha vinto tre scudetti con le squadre italiane Inter e Bologna. La sua vita si è tragicamente conclusa nel 1944 ad Auschwitz, e questo spettacolo rappresenta un’importante occasione per riflettere sul razzismo e sulle sue conseguenze. L’ingresso sarà gratuito, permettendo a tutti di partecipare a questa commemorazione significativa.

Il Giorno del Ricordo

Successivamente, dal 8 al 15 febbraio, la biblioteca comunale di Settimo Milanese dedicherà uno spazio al Giorno del Ricordo, con un banchetto di libri a tema. Questo evento è fondamentale per non dimenticare le vittime delle Foibe e per educare le nuove generazioni su un capitolo spesso trascurato della storia italiana. La memoria è un valore fondamentale, e attraverso queste iniziative, la comunità di Settimo Milanese si impegna a mantenere viva la storia e a onorare le vittime di tutte le atrocità del Novecento.