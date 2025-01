Dopo l'esperienza con l'Alcione Milano, Palma si prepara a una nuova avventura calcistica.

Un cambiamento inaspettato

Antonio Palma, dopo un periodo significativo con l’Alcione Milano, si ritrova a ricominciare la sua carriera calcistica in serie D con il Piacenza. La decisione di lasciare la squadra è stata una sorpresa per il giocatore, che ha espresso la sua incredulità riguardo alla situazione. “Che dire, è stata una bellissima parentesi della mia carriera in cui sono riuscito ad esprimermi al meglio e togliermi tante soddisfazioni come vincere i playoff e vincere il campionato”, ha dichiarato Palma, sottolineando l’importanza di quel periodo nella sua vita professionale.

Le sfide del calcio moderno

Palma ha anche riflettuto sulle dinamiche del calcio moderno, evidenziando come spesso le decisioni siano influenzate da fattori che trascendono il mero aspetto sportivo. “Devo essere sincero: mai mi sarei aspettato di lasciare la squadra in questa stagione, che appunto nel mentre vedrà nascere mia figlia”, ha aggiunto, rivelando le emozioni personali che accompagnano questo cambiamento. La sua esperienza dimostra come il calcio possa essere spietato, non tenendo conto delle circostanze personali dei giocatori.

Il futuro con il Piacenza

Nonostante le difficoltà, Palma guarda al futuro con ottimismo. “Fortunatamente il Piacenza mi ha trasmesso grande fiducia che non vedo l’ora di ripagare sul campo”, ha affermato, mostrando la sua determinazione a dare il massimo nella nuova avventura. Riguardo al girone A, ha identificato il Padova come la squadra favorita, ma ha anche messo in guardia su altri avversari come il Vicenza, che si sta dimostrando un concorrente temibile. “Il Padova ha fatto fino ad ora un cammino fantastico, ma anche il Vicenza cercherà di dare fastidio fino alla fine”, ha concluso Palma, evidenziando la competitività del campionato.