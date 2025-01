Una prestazione solida e determinata per gli orogranata che iniziano bene il girone di ritorno.

Una risposta convincente dopo la sconfitta europea

Dopo una deludente sconfitta in Europa contro Cluj Napoca, l’Umana Reyer ha dimostrato di avere carattere e determinazione, superando l’Olimpia Milano con un punteggio di 85-72. Questa vittoria segna un inizio positivo per il girone di ritorno, evidenziando la solidità della squadra sia in difesa che in attacco. Gli orogranata hanno tenuto a 72 punti il secondo miglior attacco della Serie A, un risultato che parla chiaro sulla loro capacità di contenere gli avversari.

Un gioco di squadra che fa la differenza

La prestazione della Reyer è stata caratterizzata da un gioco di squadra eccezionale. Tyler Ennis ha brillato con la sua intelligenza cestistica, dimostrando di essere un giocatore di un’altra categoria. Ma non è stato solo il suo talento a fare la differenza; l’atteggiamento collettivo della squadra ha mostrato una fame di vittoria e una capacità di reggere il confronto fisico con un avversario di Eurolega. Nonostante le assenze significative di giocatori chiave come Caseur e Mirotic, la Reyer ha saputo sfruttare al meglio le qualità di ogni singolo atleta, creando un mix vincente di abilità e determinazione.

Momenti di grande basket offensivo

La Reyer ha offerto anche momenti di ottimo basket offensivo, con giocate spettacolari e una fluidità nel gioco che ha entusiasmato i tifosi. L’asse Ennis-Kabengele ha creato opportunità di tiro, mentre Wheatle ha portato sostanza sotto canestro. Parks ha mostrato la sua esuberanza atletica, e Simms ha vissuto una vera e propria rinascita, contribuendo in modo significativo alla vittoria. Anche i contributi di Fernandez e Munford sono stati fondamentali, dimostrando che ogni giocatore ha un ruolo cruciale nel successo della squadra.