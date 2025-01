Napoli continua la sua corsa, mentre Venezia sorprende Milano in un match avvincente.

Napoli continua a vincere

La 16ª giornata di Serie A ha visto Napoli trionfare su Sassari, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra di Vialli ha mostrato una prestazione straordinaria, con Erick Green che ha brillato con 24 punti, contribuendo a una vittoria netta. Fin dal primo quarto, Napoli ha imposto il proprio ritmo, accumulando un vantaggio che Sassari non è riuscita a recuperare. La superiorità nel gioco e la determinazione dei giocatori hanno permesso ai campani di ottenere la terza vittoria consecutiva, mantenendo viva la speranza di un posto nei playoff.

Venezia sorprende Milano

In un altro match emozionante, Venezia ha sconfitto Milano, interrompendo la striscia di vittorie della squadra meneghina. La Reyer ha dimostrato grande energia e determinazione, con Tyler Ennis che ha guidato la squadra con 20 punti. Nonostante un avvio promettente di Milano, Venezia ha preso il controllo del gioco, grazie a una difesa solida e a un attacco incisivo. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio iniziale, ma il secondo tempo ha visto Venezia allungare il vantaggio, chiudendo il match con un punteggio convincente. Questo risultato sottolinea la competitività del campionato e l’imprevedibilità delle squadre.

Altri risultati significativi

La giornata ha visto anche altre partite interessanti, come quella tra Scafati e Trapani, dove gli Sharks hanno dominato fin dalle prime battute. La Givova, costretta a giocare in un campo neutro, non è riuscita a reagire e ha subito una sconfitta pesante. Brescia ha affrontato Tortona in un match avvincente, che si è concluso ai supplementari con la vittoria della Bertram. Infine, Pistoia ha interrotto la sua striscia negativa, battendo Varese in una partita caratterizzata da un’ottima prestazione di Christon e Rowan.