Una sconfitta inaspettata per l'Olimpia Milano, che perde 70-90 contro il Partizan Belgrado.

Una partita combattuta al Forum

Il match tra l’Olimpia Milano e il Partizan Belgrado si è rivelato un vero e proprio scontro di titani. La squadra milanese, sostenuta da un pubblico caloroso, ha visto interrompersi la sua striscia di vittorie contro un Partizan che ha dimostrato grande solidità e determinazione. La partita, terminata con un punteggio di 70-90, ha messo in luce le difficoltà dell’Olimpia nel mantenere il controllo del gioco, specialmente nella seconda metà.

Il primo tempo e le aspettative

All’inizio del match, l’Olimpia Milano ha mostrato un buon gioco, chiudendo il primo tempo in vantaggio con un punteggio di 40-37. I biancorossi, guidati da Bolmaro e Mirotic, sembravano avere il controllo della situazione. Tuttavia, la mancanza di incisività nel secondo tempo ha fatto la differenza. La squadra ha faticato a trovare il ritmo, mentre il Partizan ha alzato il livello della sua difesa, costringendo Milano a tiri difficili e a errori non forzati.

Il dominio del Partizan nella ripresa

Nel terzo quarto, il Partizan ha cambiato marcia, mostrando una difesa impenetrabile e un attacco letale. Con giocatori come Carlik Jones e Brown che hanno brillato, la squadra serba ha preso il comando della partita, portandosi avanti di dieci punti. L’Olimpia, pur cercando di reagire, non è riuscita a trovare le giuste soluzioni per contrastare l’intensità degli avversari. La prestazione di Jones, che ha chiuso con 24 punti, è stata fondamentale per il successo del Partizan.

Le conseguenze della sconfitta

Questa sconfitta rappresenta un campanello d’allarme per l’Olimpia Milano, che dovrà rivedere le proprie strategie in vista delle prossime partite. La squadra, ora attesa da un difficile incontro contro Venezia, dovrà lavorare per migliorare la propria difesa e trovare maggiore coesione in attacco. La lunga assenza di Nebo si fa sentire, e la squadra deve trovare un modo per compensare la sua mancanza, specialmente contro avversari fisici come il Partizan.