Con un netto 3-0, il Vicenza si avvicina al Padova, capolista del campionato.

Una vittoria senza storia per il Vicenza

Il Vicenza ha dimostrato ancora una volta di essere in forma smagliante, conquistando una vittoria netta per 3-0 sul campo della Pro Patria. La squadra di mister Vecchi ha iniziato la partita con grande determinazione, chiudendo il primo tempo in vantaggio di due reti. Questo risultato permette al Vicenza di mantenere vive le speranze di raggiungere il Padova, attualmente in testa alla classifica.

Il primo tempo: un dominio biancorosso

La gara si è messa subito in discesa per il Vicenza, che ha trovato il gol al 24′ grazie a un tiro preciso di Talarico, che ha sorpreso il portiere avversario. La Pro Patria ha cercato di reagire, ma la difesa del Vicenza ha retto bene, concedendo poche occasioni agli avversari. Al 47′, Rolfini ha raddoppiato con un tiro potente che ha lasciato senza parole il portiere della Pro Patria, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 2-0.

Controllo e terza marcatura nella ripresa

Nella seconda frazione di gioco, il Vicenza ha continuato a controllare il match, mantenendo il possesso palla e gestendo il ritmo della partita. Dopo soli due minuti dall’inizio della ripresa, Matteo Della ha avuto un’ottima occasione, ma il portiere avversario è riuscito a respingere il tiro. Tuttavia, il Vicenza non si è fatto intimidire e ha trovato la terza rete, consolidando così il proprio vantaggio e chiudendo definitivamente i conti.

Con questa vittoria, il Vicenza si conferma una delle squadre più in forma del campionato, e i tifosi possono sognare in grande. La corsa verso la promozione è ancora lunga, ma la determinazione e il gioco espresso dalla squadra fanno ben sperare per il futuro.