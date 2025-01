Mister Andreoletti elogia i suoi ragazzi dopo la vittoria contro l'Alcione.

Un’altra vittoria per il Padova

Il Padova continua a stupire e a dominare nel girone A di Serie C, aggiungendo un’altra vittoria alla sua già straordinaria stagione. Con il successo contro l’Alcione, i biancoscudati hanno raggiunto la straordinaria cifra di 19 vittorie in campionato, un risultato che testimonia la solidità e la determinazione della squadra guidata da mister Andreoletti. Questo trionfo non solo consolida il primato in classifica, ma dimostra anche la capacità del gruppo di reagire dopo un pareggio che aveva suscitato qualche malumore tra i tifosi.

Le parole di mister Andreoletti

Nel post gara, mister Andreoletti ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando l’importanza di onorare la maglia. “Solitamente abbraccio i ragazzi negli spogliatoi, ma oggi hanno onorato più che mai la maglia. Sono felice di questa vittoria, ma dobbiamo migliorare nel chiudere le partite”. Il tecnico ha anche evidenziato la necessità di crescere come squadra, sia nel gestire le emozioni dopo un pareggio che nel mantenere la calma durante le partite. “Dobbiamo essere bravi a gestire questo vantaggio, senza calcoli e pensieri su quello che fanno gli avversari”.

Il supporto dei tifosi e le sfide future

Un altro aspetto fondamentale per il Padova è il supporto dei tifosi, che gioca un ruolo cruciale nel motivare i giocatori. “Con un tifo del genere al seguito è più facile dare qualcosa in più”, ha affermato Andreoletti, sottolineando come il calore del pubblico possa influenzare le prestazioni della squadra. Tuttavia, il mister ha anche espresso preoccupazione per la situazione attuale allo stadio Euganeo, dove la squadra sembra avere difficoltà a esprimere il proprio gioco. “Spero di sbagliarmi, ma questa situazione all’Euganeo non ci facilita e non sembra ci siano vie d’uscita”. Con la prossima sfida in vista, il Padova dovrà continuare a lavorare sodo per mantenere il ritmo e affrontare le sfide che verranno.