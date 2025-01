Con un rigore di Bortolussi e un gol di Liguori, il Padova conquista la diciannovesima vittoria in campionato.

Una vittoria che vale oro

Il Padova ha dimostrato ancora una volta la sua forza, imponendosi per 2-0 sull’Alcione nel match di ieri, valido per la 23ª giornata del girone A di Serie C. Con questa vittoria, i biancoscudati raggiungono la diciannovesima affermazione stagionale, consolidando la loro posizione di vertice in classifica. La squadra, guidata dall’allenatore Andreoletti, ha mostrato un gioco pratico e incisivo, riuscendo a sfruttare al meglio le occasioni create.

Un rigore e un guizzo decisivo

Il match si è sbloccato al 24′ del primo tempo, quando Bortolussi ha trasformato un rigore sacrosanto, concesso per un fallo di Stabile su Fusi. Questo episodio ha segnato un punto di svolta nella partita, costringendo l’Alcione a giocare in dieci per oltre tre quarti di gara. Nonostante le difficoltà legate al pessimo stato del terreno di gioco, il Padova ha continuato a spingere, e nel recupero della ripresa, Liguori ha siglato il raddoppio, chiudendo la partita e regalando ai tifosi una gioia inaspettata.

Strategia e determinazione

La squadra di Andreoletti ha mostrato una compattezza difensiva e un ordine tattico che hanno reso difficile per l’Alcione trovare spazi. Con un 3-4-2-1 ben organizzato, il Padova ha controllato il gioco, cercando di mantenere alta l’intensità e il pressing. I biancoscudati hanno dimostrato di avere un piano di gioco ben definito, con Fusi e Crisetig che hanno orchestrato le manovre offensive, mentre la difesa ha fatto il suo dovere, limitando le occasioni avversarie. La prestazione di Bacchin, portiere dell’Alcione, ha evitato un passivo più pesante, ma il Padova ha meritato ampiamente i tre punti.

Un futuro luminoso

Con questa vittoria, il Padova si avvicina sempre di più al sogno della promozione in serie B. La squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli, e i tifosi possono sognare in grande. La prossima sfida sarà cruciale per mantenere il ritmo e continuare a raccogliere punti preziosi. La determinazione e la qualità mostrata in campo sono segnali positivi per il futuro, e il Padova sembra pronto a lanciarsi verso nuovi traguardi.