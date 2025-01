Il Padova si prepara alla sfida contro l’Alcione Milano

Il tecnico biancoscudato analizza l'imminente partita e le condizioni della squadra.

Un match cruciale per il Padova

Il Padova si avvicina a una partita fondamentale contro l’Alcione Milano, una squadra neopromossa che ha dimostrato di avere grande potenziale. Il tecnico biancoscudato, Matteo Andreoletti, ha espresso grande entusiasmo per l’incontro, sottolineando l’importanza di affrontare un avversario che sta lottando per i playoff. La squadra di Cusatis, nonostante un recente calo di punti, ha mantenuto una buona posizione in classifica e rappresenta una sfida da non sottovalutare.

Le parole di Andreoletti

In conferenza stampa, Andreoletti ha messo in evidenza le qualità dell’Alcione, definendolo una delle rivelazioni del campionato. “Hanno mantenuto l’ossatura della D e hanno aggiunto giocatori di esperienza come Palombi e Marconi”, ha dichiarato. Il mister ha avvertito i suoi ragazzi della necessità di essere pronti a difendersi e a sfruttare le ripartenze, evidenziando la pericolosità degli attaccanti avversari. “Dobbiamo essere imprevedibili e pronti a cambiare strategia in corsa”, ha aggiunto, riferendosi alla possibilità di tornare al modulo 3-4-2-1.

Le condizioni della squadra

Andreoletti ha anche fornito aggiornamenti sulle condizioni della sua squadra. “Le condizioni sono buone e stiamo recuperando Valente, mentre per Belli ci vorrà più tempo”, ha spiegato. L’arrivo di Pirrello, un difensore versatile, è visto come un rinforzo importante per il reparto difensivo. “È un giocatore dinamico e sa come si gioca in una difesa a tre”, ha affermato il tecnico, sottolineando l’importanza di avere un gruppo completo e competitivo. La squadra è motivata e pronta a dare il massimo per ottenere un risultato positivo contro l’Alcione.

Il supporto dei tifosi

Un altro aspetto che Andreoletti ha voluto sottolineare è il supporto dei tifosi, che rappresentano un elemento fondamentale per la squadra, specialmente in trasferta. “Il nostro pubblico è il dodicesimo uomo in campo e ci spinge a dare il massimo”, ha detto. La squadra è consapevole che ogni partita è cruciale e che non possono permettersi errori. Con l’arrivo di Pirrello e il recupero di Valente, il Padova si presenta con una rosa rinforzata e pronta a lottare per i tre punti.