Dopo un pareggio deludente, il Padova cerca il riscatto allo stadio Breda.

Il contesto della partita

Il Padova si prepara ad affrontare l’Alcione in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni della capolista nel campionato di Serie C. Dopo un pareggio deludente contro l’Arzignano, la squadra di Andreoletti è determinata a tornare alla vittoria, soprattutto in un campo che ha visto il tecnico biancoscudato sia come giocatore che come allenatore. La partita si svolgerà allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, un luogo carico di ricordi per Andreoletti, che ha vissuto qui momenti significativi della sua carriera.

Le formazioni e le strategie

Per questa partita, Andreoletti sembra intenzionato a riproporre il suo amato schema di gioco 3-4-2-1, che ha già portato buoni risultati in questa stagione. Con l’arrivo del nuovo difensore Roberto Pirrello, il tecnico avrà la possibilità di rinforzare la retroguardia, tornando a una difesa a tre. In attacco, il ballottaggio tra Bortolussi e Spagnoli si fa sempre più interessante, con il marchigiano che cerca di ritrovare la via del gol dopo un periodo di astinenza. La squadra dovrà dimostrare solidità e qualità per avere la meglio su un’Alcione che si è rivelata una sorpresa in questo campionato.

La sfida con l’Alcione

L’Alcione, neopromossa, ha sorpreso tutti con prestazioni solide e una difesa tra le meno perforate del campionato. La coppia d’attacco Marconi e Palombi, con un totale di 13 gol, rappresenta una minaccia costante per la retroguardia avversaria. La squadra di Cusatis, che ha recentemente ottenuto una vittoria importante contro il Renate, è determinata a mantenere la propria posizione nella parte alta della classifica. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le squadre che cercano di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi.