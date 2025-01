Il difensore centrale si unisce alla squadra biancoscudata per la seconda parte della stagione.

Un nuovo arrivo per il Padova

Il Calcio Padova ha ufficializzato l’arrivo di Roberto Pirrello, un difensore centrale di 191 cm, proveniente dall’A.S. Gubbio 1910. Questo acquisto rappresenta un importante rinforzo per la squadra, che punta a migliorare la propria difesa nella seconda parte della stagione. Pirrello, classe 1996, è stato fortemente voluto dal direttore sportivo Mirabelli e dall’allenatore Andreoletti, pronti a sfruttare le sue qualità fisiche e tecniche.

La carriera di Roberto Pirrello

Nato ad Alcamo, in provincia di Trapani, Pirrello ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Palermo. Ha esordito tra i professionisti con il Siracusa nella stagione 2016/2017, dove ha collezionato 29 presenze e segnato un gol. La sua carriera è proseguita con diverse squadre, tra cui Livorno, Empoli, Trapani, Cosenza e Pordenone, dimostrando sempre grande affidabilità e solidità in difesa.

Un difensore completo per il Padova

Con il Gubbio, Pirrello ha disputato 17 partite nella prima metà della stagione 2024/2025, confermandosi uno dei difensori più costanti del girone B della Serie C. La sua esperienza non si limita ai club: ha anche indossato la maglia delle nazionali giovanili italiane, partecipando a due competizioni con l’Under 16 e l’Under 17. La sua fisicità, unita a una buona tecnica e abilità nel gioco aereo, lo rendono un elemento prezioso per il Padova, che mira a raggiungere la Serie B.

Il debutto di Pirrello potrebbe avvenire già nella trasferta di domenica contro l’Alcione Milano, dove potrebbe essere schierato a gara in corso. La sua presenza in campo sarà fondamentale per rafforzare la difesa e contribuire agli obiettivi stagionali del club. L’arrivo di Pirrello è un chiaro segnale della determinazione del Padova nel non lasciare nulla di intentato nella rincorsa alla promozione.