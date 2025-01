Il Gubbio e il Padova stanno per definire il trasferimento del difensore centrale.

Il trasferimento imminente di Pirrello

Il trasferimento di Roberto Pirrello dal Gubbio al Padova è ormai alle porte. Le due società sono in fase di definizione degli ultimi dettagli, con l’alta probabilità che il difensore centrale possa unirsi alla squadra biancoscudata in tempo per la trasferta di domenica a Sesto San Giovanni, dove il Padova affronterà l’Alcione Milano. Mister Andreoletti, quindi, avrà a disposizione il rinforzo richiesto per migliorare la solidità difensiva della sua squadra.

Un accordo già raggiunto

Secondo le ultime notizie, le due società avrebbero già trovato un’intesa di massima per il trasferimento in prestito del 28enne difensore. Questa scelta è stata fortemente voluta dal direttore sportivo Mirabelli, che cerca di offrire all’allenatore Andreoletti un’opzione difensiva di qualità. I media umbri, inoltre, riportano che il passaggio di Pirrello al Padova sia ormai un fatto ufficiale, confermando l’ottimismo che circonda la trattativa.

Le caratteristiche di Pirrello

Roberto Pirrello, difensore di 191 centimetri originario di Alcamo, ha avuto un inizio di stagione promettente con il Gubbio, dove ha collezionato 17 presenze nel girone B della Serie C e una in Coppa Italia C. Nonostante non abbia ancora segnato, le sue doti fisiche e la sua abilità nel gioco aereo lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Pirrello ha accumulato esperienza anche in Serie B, totalizzando 38 presenze e una rete con squadre come Trapani, Empoli e Cosenza tra il 2016 e il 2022. Le sue prestazioni al Gubbio hanno attirato l’attenzione di diverse squadre, ma alla fine è stato il Padova a spuntarla.

Il futuro di Pirrello al Padova

Con il trasferimento che sembra ormai imminente, resta da vedere se Pirrello sarà l’unico rinforzo invernale per il Padova. La società sta cercando di costruire una squadra competitiva e l’arrivo di un difensore di esperienza come lui potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni della squadra. I tifosi biancoscudati sono in attesa di vedere il nuovo acquisto in campo e sperano che Pirrello possa contribuire in modo significativo al successo della squadra nella seconda parte della stagione.