La squadra di Messina cerca di consolidare il proprio successo in Eurolega contro i serbi.

Un incontro decisivo per l’Olimpia Milano

La squadra di basket dell’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Partizan Belgrado in un match che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni di playoff della formazione meneghina. Dopo una convincente vittoria contro l’Alba Berlino, l’Olimpia è determinata a proseguire la sua striscia positiva e a migliorare il proprio record in Eurolega. La partita si svolgerà all’Unipol Forum di Assago, un palcoscenico che ha visto i milanesi esprimere il loro miglior gioco.

La rivalità tra Messina e Obradovic

Questa sfida non è solo un incontro tra due squadre, ma rappresenta anche un nuovo capitolo della storica rivalità tra i due allenatori, Ettore Messina e Zeljko Obradovic. Entrambi hanno lasciato un’impronta indelebile nel basket europeo e ogni loro confronto è atteso con grande interesse. Nonostante il Partizan abbia un record negativo in questa stagione, la recente forma positiva, con tre vittorie nelle ultime quattro partite, rende i serbi avversari temibili. La squadra di Belgrado, guidata da Obradovic, è nota per la sua resilienza e capacità di sorprendere anche i più forti.

Le condizioni delle squadre

L’Olimpia Milano, attualmente in cerca di continuità, ha mostrato segni di crescita nelle ultime uscite. La vittoria contro l’Alba Berlino ha dato fiducia al gruppo, ma la squadra deve affrontare alcune assenze significative. Con Nebo, Diop, Causeur e Flaccadori indisponibili, Messina dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere alta l’intensità del gioco. D’altro canto, il Partizan, pur avendo un record di 10 vittorie e 11 sconfitte, arriva a questa sfida con il morale alto dopo l’ultima vittoria contro l’Asvel a Lione. La partita si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per ottenere i due punti in palio.

Strategie e aspettative

Per l’Olimpia Milano, la chiave del successo sarà mantenere il controllo del ritmo di gioco e sfruttare al meglio le proprie opportunità in attacco. La squadra dovrà essere pronta a fronteggiare la pressione difensiva del Partizan e a capitalizzare ogni errore degli avversari. D’altra parte, il Partizan dovrà puntare su una difesa solida e su contropiedi rapidi per mettere in difficoltà la retroguardia milanese. Con entrambe le squadre motivate a vincere, ci si aspetta una partita intensa e ricca di emozioni.