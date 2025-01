La squadra di Ettore Messina in cerca di conferme dopo tre successi consecutivi.

Un momento cruciale per l’EA7 Emporio Armani Milano

Questa sera, l’EA7 Emporio Armani Milano scenderà in campo all’Unipol Forum di Assago per affrontare il Partizan Belgrado in una sfida decisiva per le ambizioni della squadra. Dopo un inizio di stagione difficile, con una sola vittoria nelle prime sei partite, i biancorossi sembrano aver trovato la loro identità, grazie a tre vittorie consecutive che hanno riacceso le speranze di un piazzamento nei playoff.

Il percorso recente della squadra

Milano arriva a questa partita con una rinnovata fiducia, avendo recentemente trionfato contro l’Alba Berlino. Tuttavia, nonostante i successi, la squadra di Ettore Messina ha dovuto affrontare numerosi infortuni che hanno messo a dura prova la rosa. La vittoria contro il Partizan non solo rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella classifica, ma anche un modo per consolidare il vantaggio negli scontri diretti, dopo il successo ottenuto in Serbia a novembre.

Le aspettative per la partita

La sfida di questa sera è particolarmente importante, poiché vincere contro il Partizan significherebbe allontanare una diretta concorrente per i playoff. La palla a due è fissata per le ore e i tifosi sono in attesa di un match avvincente. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno, con streaming su SkyGO, Now TV e DAZN. Gli appassionati potranno seguire anche la diretta testuale su OA Sport, con aggiornamenti costanti sullo svolgimento della partita.

Le prossime settimane saranno fondamentali per l’EA7 Emporio Armani Milano, che dovrà dimostrare di poter competere ai massimi livelli nonostante le difficoltà. La partita di oggi rappresenta un’opportunità imperdibile per confermare il proprio valore e per continuare a sognare un futuro brillante in Eurolega.