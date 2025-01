Una partita dominata dall'Olimpia Milano, che si impone con un punteggio di 100-68.

Una vittoria che segna un cambio di marcia

L’Olimpia Milano ha dimostrato di essere in grande forma, battendo l’ALBA Berlino con un punteggio netto di 100-68. Dopo una partenza incerta, la squadra di coach Ettore Messina ha saputo imporre il proprio gioco, specialmente nel secondo tempo, dove ha dominato il campo. Questa vittoria rappresenta la terza consecutiva per l’EA7, che si prepara ora ad affrontare la Virtus Bologna in un atteso incontro di Eurolega.

Un inizio di partita altalenante

La partita è iniziata con un buon ritmo per l’Olimpia, che ha mostrato ottime percentuali di tiro, in particolare grazie a LeDay e Gillespie. Tuttavia, la difesa meneghina ha lasciato spazio all’ALBA, che ha realizzato 19 punti nel primo quarto, chiudendo il periodo con un punteggio di 23-19 per Milano. Nonostante le difficoltà iniziali, l’EA7 ha saputo reagire, adottando una difesa più aggressiva nel secondo quarto, costringendo Berlino a tiri forzati e recuperando palloni cruciali.

Il terzo quarto decisivo

Il terzo quarto è stato il vero punto di svolta della partita. Milano ha iniziato a giocare con maggiore intensità, con Shields, Gillespie e Mirotic che hanno trovato un’intesa offensiva letale. La squadra ha chiuso il quarto con un parziale di 31-10, portandosi sul +23 all’inizio dell’ultima frazione. Nonostante un inizio di quarto difficile, l’Olimpia ha mantenuto il vantaggio, grazie anche a un’ottima prestazione difensiva di Bolmaro e Mirotic, che hanno segnato tre triple consecutive, contribuendo a portare il punteggio finale a 100-68.

Prospettive future per l’Olimpia

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare sfide sempre più impegnative in Eurolega. La squadra, pur presentandosi con alcune assenze importanti, ha dimostrato di avere una rosa profonda e talentuosa. La prossima partita contro il Partizan sarà un test cruciale per confermare il buon momento di forma e continuare a scalare la classifica. I tifosi possono essere ottimisti, considerando la crescita della squadra e la capacità di adattarsi alle difficoltà.