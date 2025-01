L'Olimpia Milano cerca di proseguire la sua striscia vincente contro un'Alba Berlino in cerca di riscatto.

Un incontro cruciale per l’Olimpia Milano

Martedì 14 gennaio, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare l’Alba Berlino in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni della squadra meneghina in Eurolega. Dopo aver ottenuto vittorie importanti contro Asvel e Maccabi, l’Olimpia è determinata a proseguire il suo filotto positivo. Tuttavia, nonostante la posizione attuale dell’Alba nella classifica, la squadra tedesca ha dimostrato di essere un avversario temibile, capace di mettere in difficoltà anche le formazioni più forti.

La bestia nera dell’EA7

Negli ultimi anni, l’Alba Berlino è diventata una vera e propria bestia nera per l’Olimpia Milano. La gara di andata, persa in rimonta, è un chiaro esempio di come i tedeschi possano sorprendere anche i team più blasonati. La squadra di Messina dovrà quindi prestare particolare attenzione, evitando di sottovalutare un avversario che, nonostante le difficoltà, ha sempre saputo esprimere un gioco competitivo. La partita si svolgerà all’Unipol Forum e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Giocatori chiave e infortuni

In questa sfida, gli occhi saranno puntati sulla coppia italiana Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, che rappresentano una delle principali minacce per la difesa dell’Olimpia. Inoltre, il centro David McCormack, trasferitosi a novembre dall’Olimpia all’Alba, potrebbe rivelarsi un fattore decisivo. Tuttavia, la squadra di Messina dovrà affrontare l’incontro con alcune assenze significative. Josh Nebo sarà out per i prossimi quattro mesi, mentre Ousmane Diop è fermo per un problema muscolare. Anche Fabien Causeur non sarà disponibile, il che complica ulteriormente i piani dell’Olimpia.

In questo contesto, la partita di martedì rappresenta un’opportunità per l’Olimpia Milano di consolidare la propria posizione in Eurolega. Con una prestazione convincente, la squadra potrebbe non solo ottenere una vittoria fondamentale, ma anche costruire slancio per le prossime sfide. La determinazione e la capacità di affrontare le difficoltà saranno cruciali per il successo della squadra meneghina.