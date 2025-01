Martedì 14 gennaio, l'Olimpia Milano cerca di consolidare la sua posizione in Eurolega.

Un momento cruciale per l’Olimpia Milano

Oggi, martedì 14 gennaio, l’Olimpia Milano scende in campo all’Unipol Forum di Assago per affrontare l’Alba Berlino nella ventunesima giornata della regular season di Eurolega. I meneghini, reduci da due vittorie esterne significative contro l’ASVEL Villeurbanne e il Maccabi Tel Aviv, sono determinati a mantenere il slancio positivo. Con un record di 11-9, la squadra biancorossa ha risalito posizioni in classifica, attualmente piazzandosi al nono posto. La partita di oggi rappresenta un’opportunità per consolidare questa posizione e avvicinarsi ai playoff.

Le sfide in arrivo

Dopo l’incontro di oggi, l’Olimpia Milano rimarrà ad Assago per affrontare il Partizan Belgrado giovedì sera. I giocatori chiave come Nikola Mirotic e Zach LeDay sono pronti a dare il massimo per portare a casa un’altra vittoria. La squadra è in un buon momento di forma e la fiducia è alta, ma ogni partita in Eurolega è una battaglia e non si può sottovalutare l’avversario.

La situazione dell’Alba Berlino

Al contrario, l’Alba Berlino si trova in una situazione difficile, occupando l’ultimo posto in classifica con un deludente record di 3-17. Nonostante le difficoltà, la squadra tedesca ha dei giocatori talentuosi che possono sorprendere in qualsiasi momento. Fari puntati sull’ex David McCormack e sul duo italiano composto da Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, che hanno già dimostrato di poter fare la differenza. Nel match di andata, l’Olimpia Milano aveva dovuto sudare per vincere, e oggi non ci si aspetta nulla di meno.

Come seguire la partita

La palla a due verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore stabilite, e i tifosi possono seguire la diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN, mentre OA Sport fornirà aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta live testuale. Non perdere l’occasione di seguire questa importante sfida di Eurolega, che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di playoff dell’Olimpia Milano.