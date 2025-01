Una prestazione dominante per i meneghini che continuano a brillare in Eurolega

Una vittoria che fa rumore

L’Olimpia Milano ha dimostrato ancora una volta la sua forza in Eurolega, sconfiggendo l’Alba Berlino con un netto 100-68. Questo successo rappresenta la terza vittoria consecutiva per i meneghini, che continuano a mantenere una posizione di vertice nella classifica. La partita, disputata al Forum di Assago, ha visto un dominio incontrastato da parte dei padroni di casa, che hanno condotto il match dalla palla a due fino alla sirena finale.

Prestazioni individuali di alto livello

Tra i protagonisti della serata, spicca la figura di Nikola Mirotic, autore di 21 punti e sempre efficace in attacco. Al suo fianco, Zach LeDay ha contribuito con 18 punti, mentre Shavon Shields ha messo a segno 16 punti. Anche Armoni Brooks ha dato il suo contributo, segnando 12 punti, e Yanni Wetzell ha aggiunto 13 punti per l’Alba. La squadra di Milano ha mostrato un gioco fluido e ben orchestrato, con una difesa solida che ha limitato le azioni offensive degli avversari.

Il match in dettaglio

Il primo quarto ha visto un avvio equilibrato, con l’Olimpia che ha trovato il vantaggio grazie a una tripla di Nico Mannion. Dopo un inizio incerto, Milano ha preso il controllo del gioco, chiudendo il primo quarto in vantaggio per 23-19. Nella seconda frazione, i meneghini hanno continuato a spingere, aumentando il distacco grazie a due bombe di Brooks e LeDay. L’Alba ha tentato di rimanere in partita, ma l’Olimpia ha mantenuto il vantaggio, andando all’intervallo lungo sul 47-43.

La ripresa ha visto un’Olimpia scatenata, con Shields che ha segnato due triple consecutive, portando il vantaggio a +15. Il dominio milanese è proseguito, con l’Alba che non è riuscita a contenere l’attacco avversario. L’ultimo quarto ha visto Milano consolidare ulteriormente il vantaggio, chiudendo la partita con un punteggio finale di 100-68. Questo risultato non solo conferma la forma eccellente della squadra, ma anche la loro determinazione a rimanere tra le prime della classe in Eurolega.