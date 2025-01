Un sabato ricco di emozioni e sorprese nel terzo campionato nazionale.

Il Pescara e la crisi di risultati

Il Pescara continua a vivere un momento difficile, chiudendo la sua partita contro il Rimini con un deludente 0-0. Questo risultato segna un periodo di astinenza da vittorie che dura dal 21 novembre. La squadra, pur mostrando buone intenzioni, non riesce a concretizzare le occasioni e si ritrova a fare i conti con un crescente senso di frustrazione. I tifosi, delusi, si chiedono quando arriverà la tanto attesa vittoria, mentre la squadra sembra aver perso la fiducia necessaria per affrontare le sfide con determinazione.

Le sorprese della giornata

La 22a giornata di Serie C ha riservato diverse sorprese. La Triestina, ad esempio, ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Caldiero, grazie a una doppietta di Olivieri, che ha permesso alla squadra di allontanarsi dalla zona retrocessione. Anche il Novara ha brillato, infliggendo un netto 3-0 alla Virtus Verona, con Ongaro protagonista. Questi risultati dimostrano come il campionato sia aperto e come ogni partita possa riservare sorprese, rendendo la lotta per la salvezza e per i playoff sempre più avvincente.

La lotta per la salvezza e i playoff

In questo turno, la lotta per la salvezza si è intensificata. Il Pontedera ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Sestri Levante, mentre il Picerno ha festeggiato un’importante affermazione in casa della Casertana, infliggendo ai campani la quarta sconfitta consecutiva. Dall’altra parte, il Taranto continua a vivere un incubo, subendo l’ottava sconfitta di fila contro il Messina. La situazione per il Taranto è critica e la squadra deve trovare una soluzione rapida per evitare di scivolare ulteriormente in classifica. La tensione è palpabile e ogni punto diventa fondamentale in questa fase del campionato.