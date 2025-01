Il regista ex Alcione si prepara a rientrare in biancorosso per la nuova stagione.

Un rinforzo atteso

Il Piacenza Calcio si prepara a dare il benvenuto a Antonio Palma, un regista che ha già lasciato il segno nella stagione 2020/2021. Dopo un periodo di difficoltà, culminato in una sconfitta pesante contro il Corticella, la dirigenza ha deciso di puntare nuovamente su un giocatore che conosce bene l’ambiente. Palma, reduce da una stagione di successo con l’Alcione in Serie D, ha deciso di rescindere il contratto con i lombardi per accettare l’offerta del direttore sportivo Zerminiani. Questo ritorno rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale di fiducia per la squadra e i tifosi.

Le parole del tecnico

Dopo la partita deludente, il tecnico Rossini ha espresso la sua frustrazione per la prestazione della squadra. “Abbiamo fatto di tutto per complicarci la vita e ci siamo riusciti bene, regalando quattro gol”. Queste parole evidenziano la necessità di un cambiamento e l’importanza di un giocatore esperto come Palma, che potrebbe portare stabilità e visione di gioco. Rossini ha anche sottolineato che la squadra deve ritrovare la serenità e affrontare le difficoltà con maggiore determinazione, un compito che Palma potrebbe aiutare a realizzare.

Un ruolo chiave nel 3-5-2

Con l’arrivo di Palma, ci si chiede se il suo ingaggio sia mirato a rafforzare il centrocampo nel modulo 3-5-2 di Rossini o se sia una risposta all’infortunio di Muhic, che sembra più serio del previsto. La presenza di un regista puro come Palma potrebbe essere cruciale per migliorare la manovra della squadra e garantire una maggiore fluidità nel gioco. La sua esperienza in Serie C e la capacità di gestire il pallone sotto pressione saranno fondamentali per il Piacenza, che ha bisogno di ritrovare la propria identità dopo un inizio di stagione difficile.