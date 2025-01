Scopri gli accoppiamenti e le squadre protagoniste del torneo che si svolgerà a Torino.

Un torneo che accende la passione

Le Final Eight di Coppa Italia si avvicinano e l’attesa cresce tra gli appassionati di basket. Questo evento, che si svolgerà dal 12 al 16 febbraio all’Inalpi Arena di Torino, promette di regalare emozioni forti e sfide avvincenti. Le squadre si preparano a dare il massimo per conquistare un trofeo prestigioso, e gli accoppiamenti già definiti offrono spunti interessanti per gli appassionati.

Accoppiamenti da brivido

Uno dei match più attesi è sicuramente quello tra la Virtus Segafredo Bologna e l’EA7 Emporio Armani Milano, due delle squadre più forti del campionato. Entrambe, già impegnate in Eurolega, si sfideranno nei quarti di finale, e solo una di esse potrà continuare a sognare la vittoria. Questo incontro rappresenta non solo una battaglia sportiva, ma anche una sfida tra due storiche rivali, pronte a dare il massimo per superare il turno.

Le altre squadre in lizza

Nel tabellone inferiore, la Germani Brescia, che ha dominato il girone di andata, affronterà la Bertram Tortona. Questo incontro si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre desiderose di dimostrare il proprio valore. Dall’altra parte, i Trapani Shark, guidati da Jasmin Repesa, si misureranno con Trieste, una squadra che ha sorpreso tutti con prestazioni solide e convincenti. Infine, la Dolomiti Energia Trentino cercherà di riprendersi dopo un periodo difficile, affrontando l’Unahotels Reggio Emilia in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre.

Un evento da vivere

Le Final Eight non sono solo un torneo di basket, ma un vero e proprio festival dello sport. Con le semifinali femminili in programma il 14 febbraio e quelle maschili il 15, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a partite di altissimo livello. Le finali, che si svolgeranno il 16 febbraio, rappresentano il culmine di una settimana di emozioni e competizione. Gli appassionati sono pronti a riempire le tribune dell’Inalpi Arena, creando un’atmosfera elettrizzante che solo il basket sa offrire.