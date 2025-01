Due squadre in forma si sfidano all'Euganeo per un match decisivo nel girone A.

Il contesto della partita

Il match tra il Padova e l’Arzignano si preannuncia come uno degli incontri più attesi della 22ª giornata del girone A di Serie C. I biancoscudati, attualmente in testa alla classifica, cercano la sesta vittoria consecutiva, mentre l’Arzignano, reduce da un ottimo periodo di forma, punta a confermare il proprio stato di grazia. La squadra di Andreoletti, nonostante le assenze in difesa, ha dimostrato una solidità difensiva invidiabile, risultando la meno perforata tra i professionisti in Italia.

Le formazioni e le strategie

Il Padova si presenta con un 3-4-2-1, con Fortin tra i pali e un terzetto difensivo che potrebbe subire alcune variazioni a causa delle assenze. Liguori e Varas, tornati disponibili dopo la squalifica, offriranno maggiore imprevedibilità in attacco. Dall’altra parte, l’Arzignano, guidato da Bianchini, si schiererà con un 3-5-2, cercando di sfruttare le proprie qualità per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. La chiave della partita sarà la capacità di entrambe le squadre di mantenere la calma e di sfruttare le occasioni create.

Le dichiarazioni degli allenatori

Giuseppe Bianchini ha elogiato il lavoro di Andreoletti, sottolineando la preparazione e la fame di vittoria del suo collega. Entrambi gli allenatori sono consapevoli dell’importanza di questo incontro, non solo per la classifica, ma anche per il morale delle rispettive squadre. Bianchini ha dichiarato: “Dovremo reggere l’impatto iniziale e giocare con le nostre qualità, cercando punti per il nostro percorso”. La tensione è palpabile, e i tifosi possono aspettarsi una partita combattuta e ricca di emozioni.