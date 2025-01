Un pareggio che non soddisfa le aspettative dei tifosi rossoneri a San Siro.

Un match che non decolla

Il match tra Milan e Cagliari, terminato con un deludente 1-1, ha lasciato i tifosi rossoneri con un senso di insoddisfazione. Gli uomini di Conceicao hanno dominato il gioco, ma hanno mostrato una certa timidezza nell’osare, soprattutto nei momenti cruciali. La partita è stata caratterizzata da un ritmo lento e da poche occasioni realmente pericolose, con entrambe le squadre che hanno faticato a trovare la giusta incisività in attacco.

Le pagelle dei protagonisti

Analizzando le prestazioni individuali, Maignan ha ricevuto un 5,5 per un intervento decisivo, ma ha commesso un errore che ha portato al gol del Cagliari. Calabria ha mostrato una prestazione solida con un 6, mentre Tomori e Thiaw hanno gestito bene la difesa, entrambi con un 6. Theo Hernandez, invece, ha deluso con un 5,5, non riuscendo a essere pericoloso come ci si aspettava. In attacco, Leao ha faticato a trovare il ritmo, chiudendo con un 5,5, mentre Morata ha sbloccato il punteggio all’inizio della ripresa, meritando un 6.

Un futuro incerto per il Milan

La prestazione del Milan solleva interrogativi sul futuro della squadra. Nonostante la grinta di Conceicao dalla panchina, la mancanza di incisività in attacco è un problema che deve essere affrontato. I tifosi si aspettano di più da una squadra che ha ambizioni di vertice. La prossima sfida sarà cruciale per capire se il Milan riuscirà a ritrovare la giusta forma e a tornare a vincere, o se continuerà a deludere le aspettative.