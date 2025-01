Scopri il palinsesto completo delle partite di calcio in TV e streaming per oggi.

Introduzione al palinsesto calcistico di oggi

Oggi è una giornata ricca di emozioni per gli appassionati di calcio, con numerosi match in programma su diverse piattaforme. Che tu sia un tifoso di Serie A, Bundesliga o Liga, ci sono molte opzioni per seguire le tue squadre del cuore. In questo articolo, esploreremo dove puoi guardare le partite in diretta, sia in TV che in streaming, per non perdere nemmeno un minuto dell’azione.

Partite in TV: il palinsesto di oggi

Il palinsesto calcistico di oggi è variegato e offre una selezione di partite da diverse competizioni. A partire dalle , i riflettori saranno puntati su Juventus-Sampdoria in Serie A femminile, trasmessa su DAZN. A seguire, alle , si giocherà Atalanta-Milan nel Campionato Primavera, visibile su Sportitalia. Nel pomeriggio, il grande match Udinese-Atalanta si svolgerà alle , seguito da Empoli-Lecce e altre sfide di Serie C. La giornata culminerà con il tanto atteso Milan-Cagliari alle , disponibile su più piattaforme, tra cui DAZN e Sky.

Streaming: come seguire le partite online

Per chi preferisce seguire le partite in streaming, ci sono diverse opzioni disponibili. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio possono essere visualizzati tramite l’app SkyGo, accessibile solo per gli abbonati. DAZN offre un servizio simile, consentendo agli abbonati di seguire le partite in diretta. Inoltre, per chi cerca opzioni gratuite, i programmi RAI sono disponibili su RaiPlay, mentre Sportitalia offre streaming gratuito sul proprio sito. Non dimenticare che OneFootball permette di seguire alcune partite in streaming gratuito, rendendo più accessibile il calcio per tutti.

Le formazioni ufficiali e le aspettative per i match

Le formazioni ufficiali delle partite di oggi sono già state annunciate, e i tifosi sono in attesa di vedere come le loro squadre si schiereranno in campo. In particolare, il match tra Empoli e Lecce è cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti vitali per la salvezza. Le scelte degli allenatori, le condizioni fisiche dei giocatori e le strategie di gioco saranno determinanti per il risultato finale. Inoltre, l’attenzione sarà rivolta anche a giocatori chiave come Lobotka e Osimhen, che potrebbero fare la differenza nei rispettivi match.