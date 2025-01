Un incontro fondamentale per entrambe le squadre in cerca di punti vitali.

Il contesto della partita

La sfida tra Empoli e Lecce, in programma per il 11 gennaio, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Entrambi i team stanno attraversando un periodo difficile, con l’Empoli che ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite. Questo dato è particolarmente preoccupante, considerando l’ottimo avvio di stagione che aveva fatto sperare in un campionato tranquillo. D’altra parte, il Lecce, anch’esso in cerca di punti, si presenta con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le formazioni ufficiali

Le scelte degli allenatori, Roberto D’Aversa per l’Empoli e Marco Giampaolo per il Lecce, saranno cruciali. Entrambi i tecnici dovranno fare i conti con assenze e infortuni, ma è fondamentale che riescano a motivare i loro giocatori per questa partita decisiva. La designazione arbitrale, con Chiffi come arbitro principale, aggiunge un ulteriore elemento di interesse, dato che le decisioni arbitrali possono influenzare l’andamento del match.

Strategie e aspettative

In vista della partita, l’Empoli dovrà cercare di ritrovare la solidità difensiva che ha caratterizzato le prime giornate di campionato. La squadra di D’Aversa dovrà sfruttare il fattore campo e cercare di imporsi fin dai primi minuti. Dall’altro lato, il Lecce dovrà essere pronto a rispondere colpo su colpo, cercando di capitalizzare ogni occasione. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a lottare per ottenere punti vitali.

Dove seguire la partita

Per gli appassionati di calcio, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, che offre la possibilità di seguire il match anche in streaming. Gli abbonati potranno godere di un’ottima qualità video e di