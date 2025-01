Prestazione superlativa dell'Armani che conquista il Pionir di Belgrado con un punteggio impressionante.

Una vittoria da incorniciare

L’Olimpia Milano ha dimostrato ancora una volta la sua forza in Eurolega, sconfiggendo il Maccabi Tel Aviv con un punteggio di 107 a 74. Questa vittoria segna la seconda trasferta consecutiva per i biancorossi, che continuano a mostrare un gioco di alta qualità. La squadra, guidata dal coach Ettore Messina, ha messo in mostra un attacco esplosivo, con un impressionante 67% da due punti e un ritmo di gioco frenetico che ha messo in difficoltà le difese avversarie.

Le stelle della partita

Tra i protagonisti della serata, spicca Shields, che ha chiuso la gara con 18 punti, dimostrando di essere un elemento chiave per la squadra. Anche i lunghi Mirotic e LeDay hanno contribuito significativamente, entrambi con 17 punti, rendendo difficile per il Maccabi trovare soluzioni difensive efficaci. Armoni Brooks ha aggiunto 15 punti, confermando il suo valore nel roster milanese.

Il corso della partita

Il match è iniziato in equilibrio, con entrambe le squadre che si sono alternate nel punteggio. Tuttavia, è stato il primo break milanese, orchestrato da LeDay, a dare il via alla fuga dell’Olimpia. Dopo un primo tempo chiuso sul 45-37, Milano ha accelerato nel terzo quarto, raggiungendo un vantaggio di oltre 20 punti. La squadra ha continuato a dominare, chiudendo il terzo periodo con un punteggio di 78-54 e mantenendo il controllo fino alla sirena finale.

Prospettive future

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano raggiunge un totale di 11 vittorie in 20 partite di Eurolega, posizionandosi in una situazione favorevole per il prosieguo della competizione. La squadra si prepara ora ad affrontare due sfide interne cruciali, contro l’Alba Berlino e il Partizan Belgrado, che potrebbero rivelarsi decisive per le ambizioni di qualificazione ai playoff. La fiducia è alta e i tifosi possono aspettarsi un’Olimpia determinata a continuare su questa strada vincente.